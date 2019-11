Det er set før, at tilfældige mennesker forsøger at efterligne de kendte stjerners udseende.

Alligevel har en blot 15-årig amerikansk pige fået folk til at spærre øjenene op på de sociale medier TikTok og Instagram, hvor hun ligner den populære sangerinde Ariana Grande til forveksling.

Pigen, som det hele handler om, er den 15-årige Paige Niemann. Gennem længere tid har hun lagt billeder og videoer på de sociale medier, men i denne uge tog opmærksomheden fart, skriver Teen Vogue.

Det hænger sammen med, at Paige Niemann lagde endnu en video på TikTok, hvor hun mimer til en dialog fra Nickelodeon-serien 'Victorious', som Ariana Grande medvirkede i fra 2010-2013 i rollen som Cat Valentine.

Vis dette opslag på Instagram Tell me how good it feels to be needed Et opslag delt af (@paigeniemann) den 16. Nov, 2019 kl. 9.12 PST

Videoen, der i skrivende stund har over en million 'likes', er også blevet kommenteret af Ariana Grande selv på Twitter, hvilket blot skaffede endnu mere opmærksom om den 15-årige dobbeltgænger.

'Jeg undrer mig bare over, hvorfor hun bruger Cat-stemmen/dialogen. Jeg er sikker på, at hun er det sødeste. Men det er bizart at se folk blande de to verdener,' skrev Ariana Grande i en kommentar på Twitter.

Den pludseligt opståede opmærksomhed er dog ikke noget, der skræmmer Paige Niemann. Til Teen Vogue fortæller hun, at fremmede har fortalt hende i flere år, at hun ligner den 26-årige sangerinde.

Alligevel kom det bag på den 15-årige lookalike, at hitsangerinden valgte at kommentere på en af videoerne.

Det kan være svært at se forskel på Ariana Grande og Paige Niemann. Her er det dog den rigtige Ariana Grande. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Det kan være svært at se forskel på Ariana Grande og Paige Niemann. Her er det dog den rigtige Ariana Grande. Foto: ANGELA WEISS

»Jeg var så chokeret over at hun lagde mærke til mig,« siger hun og fortsætter:

»Jeg rystede. Jeg var virkelig glad,« fortæller Paige Niemann til mediet.

Den 15-årige dobbeltgænger fortæller videre, at hun bruger en time på at lægge makeup, sætte håret og optage videoerne, som hun bruger på det sociale medie TikTok.

Som en ekstra tilføjelse oplyser Paige Niemann, at billederne på hendes Instagram-profil ikke bliver redigeret, inden hun lægger dem på internettet, men at ligheden med '7 Rings'-sangerinden blot er enorm.