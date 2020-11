Til marts bliver sangeren Christopher og hans modelkone, Cecilie Haugaard, forældre for første gang.

Det betyder, at Cecilie Haugaard er omkring halvvejs i sin graviditet, og at hendes mave er begyndt at afsløre, at der er liv indeni.

Dette er tydeligt at se på Instagram, hvor den 30-årige model har delt et billede af sin runde mave med sine mere end 220.000 følgere.

'Ud med maven og af med sokkerne', skriver Cecilie Haugaard, der på billedet står med en struttende bar mave samt bare tæer og med en kaffekop i hænderne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cecilie Haugaard (@cillemouse)

Selvom det i skrivende stund kun er under et døgn siden, at Cecilie Haugaard delte billedet, så er det allerede strømmet ind med kommentarer.

For eksempel har skuespilleren Peter Frödin sendt smileys i form af et hjerte og en kyssemund.

Så sent som i sidste måned afslørede Cecilie Haugaard i podcasten 'Anden til Venstre', hvad hun har af usikkerheder i forhold til graviditeten.

Hun fortalte blandt andet, at selv om hun stoler på sin 28-årige popsangermand, så er han stadig en »drengerøv«, der kommer til at skulle vokse med opgaven.

Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2014) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2014) Foto: Asger Ladefoged

»Han er ikke ligefrem den huslige type eller vanvittig praktisk. Han glemmer ting og er god til at rode. Ting, som ikke gør så meget i det liv, vi lever nu,« fortalte hun og sagde, at hun håber, at Christopher, når barnet kommer, vil være god til at se, hvad hun mangler og har brug for, så hun ikke selv skal være efter ham.

»Jeg er ikke perfektionist, men jeg er stadig en kvinde, der vil have, det spiller, så jeg håber, han tager ansvaret til sig og begynder at se de ting lige så meget, som jeg gør, så det ikke bliver mig, der skal gøre det, for at det bliver gjort.«