Det kan godt være, at Angelina Jolie og Brad Pitt ikke har det bedste forhold til hinanden efter deres skilsmisse og den følgende strid om forældremyndighed.

Men det betyder ikke, at den 46-årige skuespillerinde er uvenner med alle sine tidligere ægtemænd.

I hvert fald blev hun i weekenden spottet, da hun forlod 'Trainspotting'-skuespilleren Jonny Lee Millers lejlighed i New York City.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt E! Online og Page Six.

Den britiske skuespiller Jonny Lee Miller var gift med Angelina Jolie i tre år. Foto: Tobias SCHWARZ

Angelina Jolie og Jonny Lee Miller var gift i perioden 1996 til 1999.

Skuespillerinden blev 46 år i begyndelsen af juni og rejste i den forbindelse på en forlænget fødselsdagstur til New York sammen med sine syv børn.

Billedet af hende, der forlader Jonny Lee Millers lejlighed, er taget 11. juni.

Ifølge amerikanske medier ankom Angelina Jolie ved middagstid fredag aften med en flaske vin i hånden.

Arkivfoto af Angelina Jolie og Jonny Lee Miller. Foto: EVAN AGOSTINI

Hun forlod angiveligt lejligheden tre timer senere.

Hverken Angelina Jolie eller Jonny Lee Miller har i skrivende stund kommenteret deres møde.

Skuespillerinden blev gift med den britiske skuespiller, da hun var blot 20 år gammel, og han var 23.

De mødte hinanden under optagelserne til filmen 'Hackers', som var begge parters første store rolle.

Her forlader Angelina Jolie eksmanden Jonny Lee Millers lejlighed. Foto: DIGGZY / JESAL / SplashNews.com

Parret blev skilt i 1999 efter tre års ægteskab, hvorefter Angelina Jolie giftede sig med Billy Bob Thornton.

De to blev dog skilt allerede i 2002 og nåede derfor kun at være mand og kone i to års tid.

I sommeren 2004 mødte Angelina Jolie så Brad Pitt under optagelserne til filmen 'Mr. and Mrs. Smith', hvor kærligheden blomstrede, selvom Brad Pitt på daværende tidspunkt stadig var gift med 'Venner'-stjernen Jennifer Aniston.

Angelina Jolie og Brad Pitt nåede at danne par i 12 år – to af disse som ægtefolk – før de gik fra hinanden i 2016.