Miley Cyrus optrådte natten til tirsdag til det storstilede VMA, der afholdes af MTV i New York, og det skulle efterfølgende fejres med efterfest på den eksklusive natklub 'Up and Down Nightclub'.

Med sig havde hun bloggeren Kaitlynn Carter, som fik et ordentligt boost i sin berømmelse, da de to blev set kysse blot dage efter, Cyrus og ægtemanden Liam Hemsworth gik hver til sit 10. august.

Paparazzierne stod klar, da kvinderne troppede op på natklubben, og det gjorde de klogt i, for Miley Cyrus og Kaitlynn Carter viste deres glæde for hinanden offentligt for første gang siden de famøse kyssebilleder.

De kom nemlig gående hånd i hånd og smilede begge fra øre tll øre, da fotograferne blitzede løs på den røde løber.

Kaitlynn Carter og Miley Cyrus ankom glade til efterfest efter VMA, men rendte snart efter ind i Carters eksmand.

Smilende stivnede imidlertid med en hvis sandsynlighed blot en halv time senere, da Carters eksmand Brody Jenner ankom med sin nye kæreste Josie Canseco.

Der har været en anspændt stemning mellem parterne, siden Cyrus og Carter valgte at kysse foran paparazzier kort efter bruddet med Hemsworth, som er noget mere knust over det end sangstjernen.

Miley Cyrus optrådte til VMA for første gang med sin nye sang 'Slide Away', og kunne også præsentere en ny tatovering på overarmen. Det er en tekst, som menes at referere til bruddet med Hemsworth, og lyder:

'My head was feeling scared, but my heart was feeling free,' som oversættes til 'Mit hoved føltes frygtsomt, men mit hjerte føltes frit'.