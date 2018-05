Den danske skuespillerinde og model Brigitte Nielsen venter sit femte barn - som 54-årig.

Brigitte Nielsen har selv afsløret nyheden om den kommende familieforøgelse på det sociale medie Instagram. Her har hun delt et billede, hvor hun holder om sin gravide mave, ligesom hun blandt andet har brugt hashtagget 'babybule'.

'Familien bliver større', skriver den i dag 54-årige skuespillerinde til billedet, hvortil flere af hendes følgere har skrevet 'tillykke'.

family getting larger ❤️ #me #family #brigittenielsen #babybump Et opslag delt af Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) den 27. Maj, 2018 kl. 1.03 PDT

I begyndelsen - efter billedet var blevet offentliggjort - mistænkte flere af hendes følgere dog også Brigitte Nielsen for at løbe om hjørner med dem, da andre billeder på hendes Instagramprofil viste hende have en flad mave, der ikke ligefrem indikerede, at hun skulle være gravid.

Men overfor Ekstra Bladet bekræfter Brigitte Nielsens management, at den er god nok.

»Parret bekræfter deres Instagram-post,« lyder det kort.

Fra tidligere forhold har Brigitte Nielsen - som også kendes under navnet Gitte Nielsen - fire børn. Den ældste søn har hun med den danske musiker Kasper Winding. I dag danner hun par med den 15 år yngre italiener Mattia Dessi, som hun har været sammen med siden 2006.

Brigitte Nielsens karriere tog fart, efter hun blev spottet på gaden i en ung alder. Det førte til først en karriere som model i begyndelsen af 1980'erne og siden også som skuespiller og reality tv-personlighed.

ARKIVFOTO af Brigtitte Nielsen og Sylvester Stallone, fra de dannede par. Foto: JØRGEN JESSEN ARKIVFOTO af Brigtitte Nielsen og Sylvester Stallone, fra de dannede par. Foto: JØRGEN JESSEN

Udover skuespilkarrieren, der blandt andet tæller film som 'Red Sonja' og 'Rocky IV', er Brigitte Nielsen muligvis mest kendt for sit ægteskab med den amerikanske skuespiller Sylvester Stallone, som hun mødte under indspilningerne til netop 'Red Sonja'.

Ægteskabet fra 1985 fik kæmpe opmærksomhed i Hollywood, før det 19 måneder senere endte i en skilsmisse.

I dag bor den høje, blonde dansker i Los Angeles i USA sammen med ægtemanden Mattia Dessi.