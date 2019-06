Luna har fået nye tænder, så hun smiler ekstra stort disse dage.

Den unge mor til tre, Luna Munk, smiler ekstra stort i dag. Hun er nemlig netop blevet færdig med en vild forvandling, som hun er sikker på vil få hende til at smile mere og give hende mere selvtillid.

Luna har nemlig fået nye tænder. Den unge mor er født uden de blivende tænder, altså dem man får efter mælketænderne. De tænder voksede så bare aldrig frem i Lunas mund, hvilket har betydet, at hun mangler to tænder.

»Da jeg var 11 år, fik jeg rykket syv mælketænder ud i overmunden, da jeg var så langsom til at skifte tænder, herunder de to, hvor jeg manglede tænderne,« forklarer Luna.

»Siden har jeg haft forskellige løsninger til at dække hullerne: Tænder pålimet i mine togskinner, broer, smileproteser,« opremser Luna, der for tre år siden helt droppede de mange mere eller mindre mislykkede løsninger.

Nu har hun dog fået lavet en permanent løsning til sine tænder, hvor hun har fået skruet tandimplantater fast i kæben.

»Det betyder utrolig meget at få det lavet, jeg er blevet mobbet med det hele mit liv. Det har været en stor usikkerhed for mig, så det kommer til at fjerne noget af min usikkerhed omkring mig selv, det er jeg helt sikker på,« lyder det fra den unge mor, der er helt vild med sine nye bisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk