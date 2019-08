Et af Hollywoods største kendispar er kendt for at gøre grin med hinanden på de sociale medier, men nu har den ene part alligevel taget drillerierne til nye højder.

Det er den 42-årige ´Deadpool´-stjerne Ryan Reynolds, der har lagt en mindre billedeserie ud på Instagram, hvor han gør grin med sin gravide kone, Blake Lively.

I anledningen af Blake Livelys fødselsdag, hvor 'Gossip Girl'-stjernen fyldte 32 år, ønskede ægtemanden hende tillykke på det sociale medie med nogle sjove og lidt uheldige billeder.

Det skriver det engelske medie The Daily Mail.

Ryan Reynolds har lykønsket sin gravide kome, Blake Lively, på Instagram. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Ryan Reynolds har lykønsket sin gravide kome, Blake Lively, på Instagram. Foto: BRENDAN MCDERMID

Hollywoodparret underholder ofte deres millioner af følgere på de sociale medier, men denne gang er Blake Lively alligevel blevet ret overrasket, skriver mediet.

På de fleste af billederne er fødselaren enten skåret delvist væk eller fanget i et uheldigt øjeblik.

De pinlige billeder blev lagt op på Instagram med kun et 'Tillykke med fødselsdagen', og det er klassisk Ryan Reynolds at bruge de sociale medier til at lave sjov, lyder det.

I 2017 lagde han også et billede op på Instagram af sin hustru, hvor hun næsten var skåret helt væk med ordene: 'Tillykke med fødselsdagen til min fantastiske kone'.

Vis dette opslag på Instagram Happy Birthday, @blakelively. Et opslag delt af Ryan Reynolds (@vancityreynolds) den 25. Aug, 2019 kl. 9.30 PDT

Dengang svarede Blake Lively tilbage med et billede af Ryan Reynolds, hvor det er ham, der er skåret væk, mens han står sammen med skuespilleren Ryan Gosling.

Og mange af de to hovedpersoners følgere på de sociale medier er allerede spændte på, hvordan fødselaren vil reagere denne gang.

Ryan Reynolds var henover sommeren aktuel med filmen 'Pokémon Detective Pikachu', hvor han lagde stemme til hovedrollen 'Pikachu´.

Ægteparret har i forvejen to børn sammen. En dreng og en pige på henholdsvis fire og to år.