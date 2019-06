Det er ikke så dumt at have George Clooney som en af sine gode venner.

Barack Obamas yngste datter Sasha blev for nylig student, og det fejrer den lille, tidligere præsidentfamilie med en tur rundt i Sydeuropa.

I sidste uge blev de ifølge magasinet People spottet i Sydfrankrig på besøg hos U2-forsanger Bono, der har et hus i byen Èze, og i denne weekend gik turen så nordpå til Italien, hvor George Clooney og hans hustru Amal Clooney tog imod den tidligere præsident-familie.

I 2001 købte Hollywood-stjernen en 25-værelser stor luksusvilla ved Comosøen nord for Milano. Villaen hedder Villa Oleandra og var tidligere ejet af ketchup-familien Heinz, men nu er den Clooneys, og da han fik Obama-klanen på besøg, skulle de blandt andet prøve en tur i hans speedbåd.

Barack Obama og George Clooney på Comosøen. Foto: MATTEO BAZZI

George Clooney er en vellidt beboer ved Comosøen. Han har blandt andet brugt sit hus i forbindelse med filmen 'Ocean's Twelve', og så har den lokale guvernør sørget for, at uvedkommende ikke må komme indenfor en afstand af 100 meter. Vælger man alligevel at parkere sin bil i nærheden, får man ifølge Daily Mail en bøde på cirka 3700 kroner.

George Clooneys egen Instagram-profil har uploadet en video fra Obama-besøget og skriver:

»Se hvem der kommer til middag! Barack Obama, Michelle Obama og deres to døtre besøger George og Amal Clooney i deres sommerhus ved Comosøen. De vil også deltage i et velgørenhedsarrangement.«

George Clooney har været en trofast støtte for Barack Obama, siden han dukkede op på den politiske scene. I 2012 skaffede han blandt andet lige under 100 millioner kroner til Barack Obamas præsidentkampagne ved en indsamling i sit hjem i Los Angeles.

George Clooneys luksus-sommerhus. Foto: MATTEO BAZZI

Den 58-årige skuespiller har udtalt, at hans et år yngre poltiker-ven er en 'god mand' og en 'god præsident'.

Barack Obama skulle eftersigende være i gang med en ny selvbiografi. Hans hustru Michelle Obama har haft kæmpe succes med sin egen bog 'Becoming', som hun underholdt med i Royal Arena i København tilbage i april.

Obama-familien var tidligere på måneden også en tur i Malaga i Spanien. Her ses de ankomme i deres privatfly. Foto: Daniel Perez