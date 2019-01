Traditionen tro holdt kongehuset nytårskur for diplomatiet i Danmark.

Ambassadører fra hele verden mødte 3. januar op på Christiansborg, hvor de hilste på Hendes Majestæt Dronning Margrethe og kronprinsparret.

Ved arrangementet er det altid den ambassadør, der har været længst tid i Danmark, som holder tale for Dronningen på vegne af diplomatiet.

I år var det den islandske ambassadør, Benedikt Bjarki Jónsson, som talte. Dronningen havde også i 2018 en del med vores naboer i nord at gøre, da hun var oppe at fejre 100-året for Islands selvstændighed.

Islands ambassadør, Benedikt Bjarki Jónsson (th.), holdt årets tale på diplomatiets vegne.

Til nytårskuren er der tradition for, at de indbudte møder op i nationaldragter eller gallakjoler, og årets gæster skuffede ikke.

Der var kulør på både rober og dragter, og efter at de fremmødte havde hilst på kongefamilien, og der var holdt taler fra både Dronningen og diplomatiet, blev der serveret forfriskninger.

Ved nytårskuren bliver der serveret champagne og canapéer. Der vil desuden være alkoholfri drikke til de gæster, som ønsker det.

Det er en tradition, at kongehuset har en del arrangementer efter nytår. Der er både nytårstaffel eller -kur for regeringen, garderne og som torsdag for diplomatiet.

Se billeder af gæsterne herunder:

Burkina Fasos ambassadør, Maria-Goretti Blandine Agaleoue Adoua, passerer garderne i Drabantsalen før den årlige nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot i København torsdag den 3. januar 2019.

USA's ambassadør' Carla Sands' var af sted for anden gang til nytårskur. Sidste år var første gang, hun hilste på kronprinsparret, sagde hun til DR.

Norges ambassadør, Aud Kolberg, var i nationaldragt, da hun skulle til nytårskur.

Indiens ambassadør, Ajit Vinayak Gupte (t.v.).

Sydkoreas ambassadør Kai Chul Choi (t.v.) passerer garderne i Drabantsalen 3. januar 2019.

Kuwaits ambassadør, Nabeel Al Dakheel (th.), passerer garderne i Drabantsalen før den årlige nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot i København.