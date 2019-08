Den unge mor har født sit andet barn, en sund og rask datter.

Det var en lykkelige Kayla Sessler, der midt i februar afslørede, at hun igen var gravid. Den 20-årige ‘Teen Mom: Young and Pregnant’-deltager var sat til at føde midt i august, og fredag kom den store dag endelig for familien.

Her fødte Kayla Sessler nemlig en sund og rask datter på 3175 gram og 50,8 centimeter. Det afslører både Kayla og hendes kæreste, Luke Davis III, på Instagram, hvor den unge mor afslørede, at den lille pige har fået navnet Ariah.

'For 15 år siden i dag mistede jeg min bedstemor, og i dag blev jeg far til min lille pige. Bedste, jeg ved, du kigger smilende ned på mig og dit oldebarn, Ariah Jordynn Davis,' skriver Luke Davis III på Instagram.

Efter et par dage på hospitalet fik familien lov til at komme hjem søndag, hvor de for alvor kunne starte livet som en lykkelig familie.

Den nyfødte datter er Luke Davis III første barn, mens Kayla Sessler har en søn, étårige Izaiah, som fylder to næste måned, fra et tidligere forhold. Hun fortalte tilbage i marts, at graviditeten på ingen måde var planlagt, men familien er nu lykkelige for, at de har fået endnu et medlem.

Herunder kan du se en række af de billeder og videoer, som familien har delt:

Vis dette opslag på Instagram Ariah Jordynn Davis 5:10pm 7 lbs. even 20 inches Et opslag delt af Kayla Sessler (@kayla_sessler) den 16. Aug, 2019 kl. 6.25 PDT

Vis dette opslag på Instagram 15 years ago today I lost my grandmother and today I become a father to my baby girl Granny I know you smiling down on me and your great granddaughter Ariah Jordynn Davis. Et opslag delt af Luke Davis III (@bluechip_ld3) den 16. Aug, 2019 kl. 5.17 PDT