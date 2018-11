Sangerinden Julie Berthelsen brugte sin lørdag på at få ny blæk på armen.

Det gjorde hun sammen med sin mand, Minik Dahl Høegh, der også fik lov til at mærke nålen ramme huden.

39-årige Julie Berthelsen har således fået tatoveret sine to børns navne på sin underarm. Den viser hun frem i et opslag på Instagram

'Og så’n bruger jeg lørdag...next up: Minik. Følg med her', skriver hun i et opslag.

Vis dette opslag på Instagram Og så’n bruger jeg lørdag.... next up: Minik. Følg med her #tattoos #minikogjeg #hvervores #mensammen Et opslag delt af Julie Berthelsen (@berthelsenjulie) den 17. Nov, 2018 kl. 2.50 PST

Sangerinden, der i dag også er foredragsholder og blogger, har siden 2008 dannet par med den grønlandske håndboldspiller Minik Dahl Høegh, der til daglig tørner ud for Aarhus Håndbold.

Sammen har de de sønnen Casper på seks år og datteren Sia på tre.

Ligesom Julie Berthelsen skulle 33-årige Manik Dahl Høegh også en tur i stolen, hvor det var skulderen, der skulle udsmykkes.

'Kunstværket viser sig mere og mere', skriver Julie Berthelsen.