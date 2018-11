København fik besøg af en global superstjerne mandag.

Her mødte Hollywood-stjernen Johnny Depp op til sin gode ven, den britiske sanger Shane MacGowans bryllup på Københavns Rådhus.

Johnny Depp skulle endda have spillet guitar til vielsen, men den 55-årige skuespiller var forsinket, så han nåede først ind på rådhuset, efter at Shane MacGowan og 52-årige Victoria Mary Clarke havde sagt 'ja' til hinanden, skriver Se og Hør.

På de sociale medier er der delt mange billeder af Depps visit i den danske hovedstad.

Vielsen fandt sted i hall'en på Københavns Rådhus, fordi Shane MacGowan sidder i kørestol og derfor ikke kunne komme op ad vindeltrappen til rådhusets bryllupslokale, hvor vielserne plejer at finde sted.

Den 60-årige forsanger for punkbandet The Pouges har været bundet til kørestolen siden en faldulykke for et par år siden.

Johnny Depp tog sin ven gennem mere end 20 år i hånden, da brudeparret og gæsterne forlod Københavns Rådhus.

Efter vielsen tog brudeparret og gæsterne til Tivoli, hvor festen fortsatte på restaurant Gemyse.

Johnny Depp var senere i dag forbi @Tivoli og rygtet gik, at han var blevet gift i København. Det var han så ikke #dkmedier https://t.co/sIOgVNvHil — Torben Plank (@TorbenPlank) November 26, 2018

»Nu skal jeg ind og prøve en rutsjebane,« sagde Johnny Depp til Se og Hør, da han og resten af selskabet forlod rådhuset.

Udover musikken har Shane MacGowan været kendt og berygtet for sin hang til de våde varer.

I et indlæg i The Irish Independent beskrev Victoria Mary Clarke for to år siden, at MacGowan efter en hård kamp havde lagt sprutten på hylden, men om han stadig er ædru vides ikke.

Også Johnny Depp skulle have haft problemer med alkohol. Ekskonen Amber Heard har sagsøgt ham for hustruvold, som 'Pirates of the Caribbean'-stjernen ifølge Heard skulle have begået, mens han var påvirket af både alkohol og stoffer.