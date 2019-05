Det var en magisk dag for Geggo og Cengiz, da de lørdag bandt sløjfe om deres forhold og gav deres ‘ja’ til hinanden på Kokkedal Slot.

Geggo havde en flot hvid kjole på med hvide blomster op af armene og et langt hvidt slæb med et lyserødt skær, som matchede datteren Albas kjole.

Selvom brylluppet skulle være hemmeligt, var der mødt flere medier, som var mødt op for at følge med, og familien havde hyret syv vagter til at holde ro og orden, så brylluppet kunne foregå uden forstyrrelser.

Cengiz og Geggo var faktisk allerede blevet gift to år forinden i Las Vegas, men ægteskabet blev aldrig gjort officielt, fordi de ikke nåede at få afleveret papirerne til kommunen i tide.

Derfor blev det annulleret, og de to realitystjerner kunne holde rigtig bryllup med familien i lørdags. Et bryllup, som endte med at koste en halv million kroner.

Og de penge var givet godt ud, for brylluppet gik over al forventning, skriver Geggos mor på Instagram, Linse Kessler, som også fik tilføjet, at hun selv synes, hun er en hot mormor.

'Sikke et bryllup. Så mange skønne og oplagte gæster, alt var 100 procent vellykket og gennemført og i Geggo og Cengiz' ånd, fuldkommen 'down to earth', afslappet og mega-hyggeligt.’

Selv skriver Geggo på sin Instagramprofil sammen med et billede fra brylluppet:

‘Den mest magiske weekend i mit liv - jeg har aldrig været mere forelsket.’

Og hun var ikke alene med de store følelser. Geggos mand, som hun nu kan kalde ægtemand, Cengiz var meget berørt, da han så sin kommende kone og datter i deres hvide kjoler.

'Da jeg så de her to komme ud og gå ned af trappen, må jeg indrømme, jeg fik en klump i halsen! Det var den aller fedeste følelse, og jeg vil aldrig glemme det,' skriver han til et af de flotte bryllupsbilleder.

Der bliver også lovet våde øjne og masser af kærlighed til de mange fans, der gerne vil se, hvordan brylluppet foregik, når den store dag bliver vist i sæsonafslutningen af 'Familien fra Bryggen' på TV3.