Skuespiller Felicity Huffman ankom tirsdag den 15. oktober til fængslet i det nordlige Californien, hvor hun er dømt til at tilbringe to uger på baggrund af den såkaldte ‘college-skandale’.

Nu har de første billeder af den 56-årige skuespiller set dagens lys.

I en mørkegrøn fangedragt, sorte gummisko og en hvid kasket er hun set på fængslets parkeringsplads. Du kan se hende i fangedragten i videoen øverst i artiklen.

Den amerikanske skuespiller, du nok bedst kender for sin rolle i 'Desperate Housewives', blev beskyldt for bedrageri i forbindelse med sin datter Sophias optagelse på University of Southern California.

Felicity Huffman og hendes mand under retssagen den 13. September 2019. Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Felicity Huffman og hendes mand under retssagen den 13. September 2019. Foto: JOSEPH PREZIOSO

Her betalte hun en mellemmand for at få datteren ind på Universitetet og erkendte under retssagen sin skyld.

Bedraget betød blandt andet, at den 19-årige datter fik ekstra tid til sine eksamener.

I dag, mandag den 21. oktober, har hun siddet fængslet en uge og har derfor en uges afsoning tilbage.

Ud over fængselsdommen skal hun betale en bøde på 200.000 danske kroner, og så kan hun se frem til 250 timers samfundstjeneste.

Felicity Huffman og hendes mand William H. Macy. Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Felicity Huffman og hendes mand William H. Macy. Foto: JOSEPH PREZIOSO

Skuespilleren skulle efter sigende have betalt de 200.000 kroner allerede, skriver NBC News.

De skriver også, at man i fængslet forventer, at de indsatte har redt deres seng og iført sig den grønne dragt før kl 6.30 hver morgen.

Fængselsbetjentene tjekker nemlig deres værelse for ulovlige genstande hver morgen.

Det forventes, at Felicity Huffman bliver løssladt den 27. oktober.