Nu er ventetiden forbi - Sandra og Martins datter er kommet til verden.

I dag ville Sandra Leonhard Sommer fra ‘De unge mødre’ have haft termin med sin længe ventede datter, som hun i ugevis har været utålmodig for at møde, men allerede i går viste den lille prinsesse sit kære ansigt. Det afslører den nybagte pigemor på sin Instagram-profil:

'Kl. 04:42 den 10/7 kom vores lille prinsesse endelig til verden med en kampvægt på 2995 gram og 50 cm lang. Vi er over lykkelige, men meget trætte,' skriver Sandra til sine billeder af datteren og sig selv, som man kan se nederst i artiklen.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor man kan se Sandra føde sønnen Timo.

div style="position: relative; display: block; max-width: 100%;">

Datteren er Sandra og Martins første fælles barn. I ‘De unge mødre’ kunne vi følge Sandra blive mor for første gang til sønnen Timo, som den dag i dag er 5 år gammel, mens Martin har en søn på 8. Datteren er altså det tredje barn i familien i alt. Men selvom det var en stor drøm for dem at lave et fælles barn, så har graviditeten ikke været dans på roser, fortalte Sandra for et par uger siden.

»Graviditeten er super hård denne gang – ligesom sidst. Jeg har taget utrolig meget på allerede og er 35 kilo tungere. Heldigvis har jeg bevist før, at jeg kan tabe det relativt hurtigt igen, men min krop er ikke god til at være gravid. Denne gang kan jeg sige med sikkerhed, ikke flere børn til mig,« fastslog Sandra med et grin.

Men mon ikke det har været alt besværet værd – Sandra og Martin har i hvert fald fået en lækker lille datter, se de søde billeder herunder.

Vis dette opslag på Instagram Kl. 04:42 den 10/7 kom vores lille prinsesse endelig til verden. en kampvægt på 2995 gram og 50 cm lang. vi er over lykkelige, men meget trætte. . @martin.l.sommer Et opslag delt af ♡Sandra L. Sommer ♡ (@sandras_verden) den 10. Jul, 2019 kl. 11.47 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk