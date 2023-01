Lyt til artiklen

Der bliver formentlig ikke opført en statue af Lise Nørgaard efter hendes død.

Den folkekære journalist og manuskriptforfatter opnåede nemlig noget så sjældent som at blive foreviget som bronzeskulptur i sin samtid.

Og her, på en bænk i fødebyen Roskilde, er et blomsterhav mandag eftermiddag begyndt at forme sig.

'Tak for Matador' står der på en krans, som en forbipasserende har lagt mellem bunken af tulipaner, roser og hyacinter.

Indbyggere i Rokilde har mandag været forbi Lise Nørgaards statue for at sige et sidste farvel til 'Matador'-skaberen. Foto: Claus Bech Vis mere Indbyggere i Rokilde har mandag været forbi Lise Nørgaards statue for at sige et sidste farvel til 'Matador'-skaberen. Foto: Claus Bech

Statuen blev opført i 2010 og forestiller Lise Nørgaard, der sidder på en bænk på gågaden i den østsjællandske by og kigger på de handlende.

Det var Vejlauget Gågaden, der besluttede at rejse 350.000 kroner for at få billedhuggeren Mette Agerbæk til at lave bronzeskulpturen, som er placeret på en granitbænk med plads til andre siddende.

Lise Nørgaard er født i Roskilde og startede også sin journalistiske karriere på Dagbladet Roskilde i byen. Her var hun i 14 år, inden hun skiftede til Politiken og senere, som 61-årig, skrev nationalklenodiet 'Matador'.

Søndag, på årets første dag, sov hun ind i en alder af 105 og overlevede således langt de fleste af sine venner og bekendtskaber – på ulykkeligvis også skulpturens skaber, Mette Agerbæk, som døde som 50-årig få måneder efter afsløringen af bronzefiguren.

Lise Nørgaard blev født i Roskilde, blev hyldet med en statue i Roskilde og vil blive stedt til hvile i Roskilde. Foto: Claus Bech Vis mere Lise Nørgaard blev født i Roskilde, blev hyldet med en statue i Roskilde og vil blive stedt til hvile i Roskilde. Foto: Claus Bech

»Nogle dage føler man sig urgammel, og det hele er frygteligt, og så er der andre dage, hvor man er taknemmelig over, at man lever,« fortalte hun til B.T. i 2018.

»Det værste ved at blive gammel er, at man skal rende ind og ud af kirker for at begrave mennesker, man holder af. Dem, man har delt livet med. Venskaber, der forsvinder. Men det kan man ikke undgå.«

Selv skal Lise Nørgaard bisættes lørdag 14. januar kl. 14.00 fra Sankt Pauls Kirke i København.

Herefter vil hun blive stedt til hvile på Sankt Ibs Kirkegaard i Roskilde, hvor hendes forældre og søn også ligger begravet.