Blot få timer efter det lørdag blev afsløret, at den amerikanske skuespiller Scott Wilson ville vende tilbage til sin gamle rolle i tv-serien 'The Walking Dead', kom det frem, at veteranen er sovet ind.

'Vi er utroligt triste over at meddele, at Scott Wilson, den utrolige skuespiller, der spillede Hershel i 'The Walking Dead', er gået bort i en alder af 76 år. Vores tanker er hos hans familie og venner. Hvil i paradis, Scott. Vi elsker dig', oplyser folkene bag den populære tv-serie på Twitter.

Scott Wilson havde en af de centrale roller i tv-serien fra 2010 til 2014 som Hershel Greene. Han blev skrevet ud af serien efter den fjerde sæson, men lørdag kom det frem, at han ville vende tilbage i den kommende niende sæson i sin gamle rolle.

Ganske kort tid efter blev det oplyst, at han var sovet ind.

Årsagen skulle ifølge det amerikanske medie People være komplikationer i forbindelse med den kræftsygdom, han led af.

Hans talsmand - Dominic Mancini - bekræfter den triste nyhed til People.

»Scott var et af de mest ægte, inspirerende og højtelskede mennesker. Hans utrolige eftermæle vil leve videre gennem hans tidsløse optrædener. Han vil blive dybt savnet af sin hustru, familie og venner,« fortæller han.

Scott Wilson fik sit store gennembrud som den drabsmistænkte Harvey Oberst i filmen 'In the Heat of the Night', som i 1967 vandt en Oscar for bedste film.

I 1974 spillede han en nøglerolle som George Wilson i 'The Great Gatsby', og i 1980 blev han nomineret til en Golden Globe for bedste bi-rolle for rollen som Billy Cutshaw i thrilleren 'The Ninth Configuration'.

Derudover har han spillet med i 'Dead Man Walking', den Oscar-vindende film 'Monster', 'Pearl Harbor' og 'Judge Dredd'.

Han har også medvirket i flere afsnit af tv-serien 'CSI' som kasinoejeren Sam Braun.

Scott Wilson havde allerede inden sin død indspillet alle sine scener til den kommende sæson af 'The Walking Dead', så seerne vil få et gensyn med ham i rollen som Hershel.