Drømmer du om et liv i sus og dus, så skulle du måske overveje at kaste dig over saks og målebånd og finde din kreative side frem.

For der er råd til luksus i stor stil hos mange af Danmarks kendte designere, der bogstavelig talt vælter sig i penge.

Det viser en gennemgang, som B.T. har lavet af de mest succesfulde danske designere og deres selskaber i anledning af Copenhagen Fashion Week, der begynder tirsdag.

Et liv med flotte villaer i Danmark og i udlandet og egenkapitaler, der kan gøres op i to-og trecifrede millionbeløb, er ikke fremmed for flere af landets mest kendte designere, som eksempelvis skaberne af mærket Sand, Lene og Søren Sand, manden bag Day Birger et Mikkelsen, Keld Mikkelsen, og parret Ditte og Anders Reffstrup, der står bag tøjmærket Ganni.

Stifter og medejer af Day Birger et Mikkelsen, Keld Mikkelsen, er med en egenkapital på 77 millioner kroner en ganske formuende herre. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Stifter og medejer af Day Birger et Mikkelsen, Keld Mikkelsen, er med en egenkapital på 77 millioner kroner en ganske formuende herre. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

For dansk mode er er blevet en lukrativ salgsvare i udlandet, og det kan ses hos de danske modeskabere.

Ser man bort fra Danmarks – for tiden – rigeste mand, Anders Holck Povlsen, der sammen med sin far har skabt en enestående tocifret milliardformue på tøjgiganten Bestseller, som sælger mærker som Only, Vero Moda og Jack & Jones, så kan en stor del af de andre designere bestemt også tildele sig selv skulderklap.

Hele 271 millioner kroner lyder egenkapitalen på i SAND CPH A/S, der ejes af ægteparret Lene og Søren Sand, som grundlagde Sand CPH i Randers tilbage i 1981.

Også hos skaberen af Day Birger et Mikkelsen, Keld Mikkelsen, er der godt med millioner på kistebunden.

Vi har en tradition herhjemme for design og nogle bestemte typer tøj, der også falder i smag i udlandet. Og så er et af kendetegnene, at det prismæssigt er til at komme til – dansk design ligger typisk mellem de dyre brands og de helt billige, så de fleste kan være med Michael Hillmose, International chef hos Dansk Mode & tekstil

Trods et par uheldige år med millionunderskud i modeimperiet viser regnskabet for hans to holdingselskab ADD Milkkelsen og ADD Mikkelsen, at han har en egenkapital på over 70 millioner kroner.

Og så er der råd til den lidt ekstravagante livsstil, som Keld Mikkelsen er kendt for, med en smuk villa ved Como-søen i Italien. Det gælder i øvrigt også Søren og Lene Sand, der også er flyttet til udlandet. Parret har i mange år boet ved Lugano-søen i Schweiz.

Også hos Keld Mikkelsens tidligere forretningspartner, Malene Birger, går det godt. Hendes succes i modebranchen har ført til, at hun i sit holdingselskab kan notere en egenkapital på over 44,5 millioner kroner.

Hendes virksomhed 'By Malene Birger' er dog blevet opkøbt af den stenrige modemand Niels Martinsen og hans datter Emilie Martinsen, der er godt kendt i branchen.

Ægteparret Lene og Søren Sand, der står bag tøjmærket Sand, har i den grad fundet nøglen til succes i modebranchen. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Ægteparret Lene og Søren Sand, der står bag tøjmærket Sand, har i den grad fundet nøglen til succes i modebranchen. Foto: JAN JØRGENSEN

Niels Martinsen stiftede i 1969 tøjmærket Inwear og senere Martinique og en række andre mærker, og de har givet ham så stor succes, at han er fast mand på Berlingskes liste over Danmarks rigeste med en formue på knap tre milliarder kroner.

Også hos modevirksomheden Designers Remix, der ejes af ægteparret Charlotte og Niels Eskildsen, har tøj tilsyneladende været vejen til rigdom. Egenkapitalen i selskabets seneste regnskab er på over 20 millioner kroner.

Ifølge Morten Steinmetz, der er partner hos revisions- og rådgivningsselskabet Deloitte og ekspert i mode- og luksusbranchen, er der flere grunde til, at det går godt for en del i den danske modebranche.

»Vi har en lang række iværksættere, der har et godt lederskab. Og der er fokuseret meget på at komme ud på eksportmarkedet. Og så er der generelt højkonjunktur i Europa, og vores primære afsætningsmarked er i Europa,« siger han og tilføjer, at Tyskland er det land, som Danmark sælger mest tøj til.

Niels Martinsen er stifter af modemærkerne Inwear og Martinique samt en række andre. Han har tjent en formue på mode gennem sit selskab IC Companys og sammen med sin datter er han fast mand på listen over Danmarks rigeste. Foto: Erik Refner Vis mere Niels Martinsen er stifter af modemærkerne Inwear og Martinique samt en række andre. Han har tjent en formue på mode gennem sit selskab IC Companys og sammen med sin datter er han fast mand på listen over Danmarks rigeste. Foto: Erik Refner

Desuden er danske designere tilsyneladende også gode til at spotte de gode trends og holde tøjet på et prismæssigt overkommeligt niveau.

Og det er Michael Hillmose, international chef hos Dansk Mode & Tekstil, enig i:

»Det er svært at pege på præcist den dna, der gør, at det er muligt at sælge dansk modetøj i udlandet. Men vi har en tradition herhjemme for design og nogle bestemte typer tøj, der også falder i smag i udlandet. Og så er et af kendetegnene, at det prismæssigt er til at komme til – dansk design ligger typisk mellem de dyre brands og de helt billige, så de fleste kan være med,« siger han.

Ifølge Morten Steinmetz steg eksporten af dansk tøj sidste år med seks procent.