For anden gang på to år er den verdensberømte filmstjerne Arnold Schwarzenegger blevet opereret i hjertet.

Skuespilleren, der også er tidligere guvernør af den amerikanske delstat Californien, har delt et billede af sig selv fra sygesengen, efter operationen var overstået.

Det skriver People.

»Takket være holdet på Cleveland Clinic har jeg en ny aortaklap, der passer fint til min nye lungeventil fra min forrige operation,« skriver han til billedet, som han har delt på Twitter.

Videre skriver den 73-årige skuespiller, at han har det godt:

»Jeg har det fantastisk, og jeg har allerede været ude at gå i gaderne i Cleveland for at nyde jeres fantastiske statuer,« skriver han og tilføjer:

»Tak til alle lægerne og sygeplejerskerne på mit hold.«

Operationen kommer to år efter, at 'Terminator'-stjernen også fik foretaget en hjerteoperation.

Dengang fik han udskiftet en såkaldt lungeventil, som han i første omgang fik udskiftet tilbage i 1997, hvor han første gang blev opereret på grund af en medfødt hjertefejl.

I samme ombæring fik han også dengang udskiftet sin aortaklap, der er hjerteklappen mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren.