En dag viste nålen på badevægten pludselig 130 kilo. Da overvægten truede med at ødelægge Cecilie Schmeichels helbred, gik det for alvor op for den unge mor, at hun måtte tage kampen op mod kiloene.

»Jeg havde ikke set, at det var blevet så slemt. Der var gået hverdag i den efter to børn og to graviditeter.«

Det fortalte 28-årige Cecilie Schmeichel, da hun tirsdag aften gæstede 'Go' Aften Danmark' på TV 2.

Hendes far var i sin tid verdens bedste målmand, og hendes storebror er gået i hans fodspor og vogter nidkært målet på det danske fodboldlandshold.

28-årige Cecilie Schmeichel er med andre ord opvokset i en familie, hvor fysisk aktivitet og elitesport har været en naturlig del af hverdagen.

I dag er hendes eget liv dog langt fra de professionelle sportsfolks, og langsomt men sikkert var der sneget sig for mange kilo på sidebenene.

Vis dette opslag på Instagram NOW 30KG LIGHTER! / SÅ RØG DE FØRSTE 30KG! 16 months ago when I gave birth to my baby girl, I had emergency c-section, under my recovery I was constantly told that my weight was a problem.. over and over again! I didn’t see how bad it had gotten until all this happened. I decided from that day that I had to change! I didn’t want to be a mother who couldn’t run around and play with my kids, I didn’t want them to know that side of me, I want them to be proud and see that I am a fighter! I am not done yet, my goal is at least 15kg more but so far so good! I am so grateful for all the support and help I have been given from friends and family! I could especially not have done it without the help of @frkskrump @majbrittlouringengell and my brother @kasperschmeichel, I am forever grateful . . #weightlosstransformation #weightlossjourney #weightloss #frkskrump #lost30kg #beforeandafter #journey #fighter #transformationmonday #goals #dream Et opslag delt af CECILIE PILKÆR SCHMEICHEL (@cecilieschmeichel) den 26. Nov, 2018 kl. 3.48 PST

Men da hun for lidt over et år siden fødte sit andet barn ved akut kejsersnit, skete der noget.

Fødslen var kompliceret, og bagefter fik hun flere komplikationer på grund af sin størrelse. Hun var i fare for at udvikle type 2 diabetes.

»De siger hele tiden til mig: 'Du er overvægtig'. Jeg var indlagt i to uger og skulle stikke mig selv med blodfortyndende medicin,« fortalte hun i TV 2-programmet.

Vendepunktet kom en dag, hvor et par veninder besøgte hende på hospitalet.

»Mine veninder kom med chips og sodavand, for det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide. Da de var gået, sagde jeg til min mand, at han godt kunne tage det med hjem igen. Jeg var færdig med det der.«

Cecile Schmeichel besluttede, at det skulle være slut. Hun ville ikke være en mor, der ikke havde kræfter og overskud til at lege med sine børn.

Hun allierede sig med en kostvejleder og personlig træner, som lærte hende at spise sundt. Hun ændrede simpelthen sin livsstil.

Resultatet udeblev da heller ikke.

De seneste 16 uger har hun gennemgået en vild forvandling.

Ved hjælp at målrettet træning og sund kost har hun smidt hele 30 kilo. Og hun bliver ved. Hun er ikke tilfreds, før der er røget mindst 15 kilo mere.

Mandag lagde hun to billeder på sin profil på Instagram, hvor forvandlingen ikke er til at tage fejl af.

Som foreløbig kulmination på sit nye liv løb hun i efteråret et halvmaraton. Noget, som havde været en uopnåelig drøm tidligere.

Selv om hun endnu ikke selv synes, hun er i mål med sit vægttab, mærker hun allerede nu de positive effekter af slankekuren.

»Jeg har det meget bedre. Jeg er ikke utilpas. Jeg har ro og overskud. Jeg har overskud til at være mor og kone.«

I opslaget på Instagram takker hun sin slanke-coach, men hun sender også en varm tanke til sin kendte storebror for støtte og opbakning.

I Go' Aften Danmark sagde hun om det at være overvægtig i en sportsfamilie:

»I flere år syntes jeg, det var ærgerligt, at jeg ikke kunne det samme (som storebror Kasper Schmeichel, red.). Men jeg er et andet køn. Jeg kan ikke de samme ting og træne flere gange om ugen.«

»Jeg har indset, at jeg ikke kan sammenlignes med min bror. Jeg har accepteret, at jeg skal være på min egen måde.«