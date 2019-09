Skuespilleren Scarlett Johansson er havnet i en shitstorm, efter hun har udtrykt sin støtte til instruktøren Woody Allen.

Allen har i en årrække været forfulgt af beskyldninger om sexmisbrug af et af sine adoptivbørn, Dylan Farrow. Det påståede misbrug skulle være startet, da pigen var blot syv år gammel, men instruktøren nægter alt.

På trods af anklagerne, som har klæbet til ham siden ekskonen Mia Farrow første gang kom ud med dem i 1992, har han været en særdeles benyttet instruktør, og han har lavet tre film med Johansson, som længe har fungeret som hans muse.

Kærligheden er gengældt, og i et nyt interview med magasinet Hollywood Reporter siger hun, at hun ikke tror på anklagerne mod samarbejdspartneren i filmene 'Match Point', 'Vicky Christina Barcelona' og 'Scoop'.

»Jeg elsker Woody. Jeg tror på ham, og jeg vil arbejde med ham når som helst. Jeg ser Woody hver gang, jeg har muligheden, og jeg har haft mange samtaler med ham om det. Jeg har været direkte over for ham, og han er meget direkte over for mig. Han fastholder sin uskyld, og jeg tror på ham,« siger hun i interviewet.

Udtalelserne har afstedkommet mange voldsomme reaktioner på sociale medier, hvor journalisten Michael Cuby eksempelvis skriver:

»Scarlett Johansson cementerer sig som et af de værste mennesker, som arbejder i Hollywood, med sit heftige forsvar af Woody Allen. Det hader man virkelig at se.«

Og det er blot et af mange angreb. Også det formodede offer, Dylan Farrow, har blandet sig i debatten. Hun mener, at Johansson har meget at lære, skriver hun på Twitter.

»For hvis vi har lært noget i de seneste to år, er det, at man bestemt skal tro på mandlige overgrebsmænd, som 'fastholder deres uskyld' uden forbehold. Scarlett har meget at lære om det emne, som hun påstår at mestre,« skriver hun.

Scarlett Johansson har i årevis kæmpet for kvinders rettigheder, og mange mener derfor, at hendes udtalelser er ekstra uheldige.

Balladen kommer på et tidspunkt, hvor hun ellers har stor, personlig succes. Hendes kommende film 'Marriage Story' bliver skamrost af kritikerne, og kaldes hendes bedste præstation nogensinde.

Filmen er sat til at få verdenspremiere 6. december.