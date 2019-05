Hollywood-stjernen Scarlett Johansson skal sige de berømte ord 'I do' for tredje gang.

Den 34-årige skuespillerinde skal nemlig smedes sammen med sin kæreste, Colin Jost, der er kendt fra det amerikanske tv-show 'Saturday Night Live'.

Det er Scarlett Johanssons agent, Marcel Pariseau, der bekræfter forlovelsen over for Associated Press.

Parret har været kærester i to år, og der er endnu ikke sat en dato for brylluppet, fortæller agenten til nyhedsbureauet.

Scarlett Johansson og Colin Jost skal giftes. Foto: Angela Weiss Vis mere Scarlett Johansson og Colin Jost skal giftes. Foto: Angela Weiss

Hollywood-stjernen var gift med skuespilleren Ryan Reynolds i perioden fra september 2008 til december 2010, mens hun tilbage i september 2017 blev skilt fra sin anden mand, Romain Dauriac, som hun har en fire-årig datter sammen med.

Mens det altså bliver Scarlett Johanssons tredje ægteskab, så er det første gang, at 36-årige Colin Jost bliver gift.

Parret blev senest set sammen, da de deltog i premieren på den populære film 'Avengers: Endgame', hvor Scarlett Johansson spiller rollen som Black Widow.

Scarlett Johansson og Colin Jost stod frem som par i offentligheden i november 2017.