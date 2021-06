Det kan godt være, at 'Avengers'-filmene er en kæmpe succes verden over, men det betyder ikke, at Scarlett Johansson er udelukkende begejstret for den rolle, hun spiller i superhelteuniverset.

Faktisk mener hun, at hendes karakter, 'Black Widow', er blevet hyperseksualiseret og beskrevet som intet andet end 'et stykke kød'.

Det fortæller hun i et interview med Collider.

»Prøv at kig tilbage på 'Iron Man 2', som trods alt var rigtig sjov at lave … Karakteren bliver så seksualiseret,« siger hun og fortsætter:

»Hun bliver talt om, som er hun et stykke ejendel eller en ting … Som om hun er et stykke kød faktisk. Og Tony Stark (spillet af Robert Downey Jr.) taler endda på et tidspunkt om hende på den måde. Han siger, han 'vil have et stykke af hende'.«

Interviewet med Scarlett Johansson er netop udkommet, men er foretaget tilbage i 2019 i forbindelse med en pressekonference om den kommende 'Black Widow'-film, der efter planen udkommer til juli.

Den 36-årige skuespillerinde har medvirket i 'Avengers' siden 2010.

Filmstjernen anerkender, at hendes karakter i filmene er skrevet således, at hun benytter sin seksualitet og erotiske side til at manipulere folk omkring hende.

Men hun understreger, at hun er glad for, at karakteren med tiden har fået tilskrevet mere sårbarhed.

Noget, som blandt andet kommer kom til udtryk i 'Avengers: Endgame', hvor hendes karakter ofrer sit eget liv for at redde en af de andre superhelte.

Det var meningen, at 'Black Widow'-filmen allerede skulle være udkommet, men som følge af coronapandemien er den blevet udskudt til sommer.

Ifølge Scarlett Johansson vil man få et større indblik i hendes karakters menneskelige og feministiske side i filmen.



»Nu vil folk – og især unge piger – kunne se et meget mere positivt budskab, og det har faktisk været fantastisk at være en del af det skifte, der har været, fordi man på den måde har været en del af udviklingen,« siger hun til Collider.