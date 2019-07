For to år siden var Scarlett Johansson centrum for en brandfarlig debat, da hun fik hovedrollen Motoko Kusanagi i filmen Ghost in the Shell.

Flere kritikere mente nemlig, at rollen burde være gået til en asiat.

Året efter måtte Hollywood-stjernen trække sig fra at spille den transkønnede gangster Dante 'Tex' Gill i filmen Rub and Tug, fordi der var stærke holdninger omkring, at rollen burde gå til en transkønnet person.

Bedst som begge storme er drevet over og gået i glemmebogen, har hovedpersonen selv formået at få folk op fra stolene endnu engang.



I et interview med magasinet As If rører Scarlett Johansson nemlig i den grad rundt i gryden med følgende kommentar:

»Du ved, som skuespiller burde jeg have lov til at spille hvilken som helst person, hvilket som helst træ eller hvilket som helst dyr. Det er mit arbejde, og det er det, jobbet kræver af mig,« siger hun ifølge The Guardian.

Efterfølgende har den 34-årige skuespillerinde trukket citatet tilbage med påstanden om, at det er taget ud af sammenhæng.

»Spørgsmålet, jeg besvarede, var, om kampen mellem politisk korrekthed og kunst. Jeg føler, at i en ideel verden burde alle skuespillere kunne spille, hvem de vil. Kunst, i alle former, burde være immun over for politisk korrekthed,« siger hun til Vulture.

Denne præcisering af sit eget citat har dog ikke afholdt folk fra at latterliggøre Scarlett Johansson på det store vide internet.

y’all i’m shocked... i didn’t know scarlett johansson was in prisoner of azkaban pic.twitter.com/1qvpqSreVq — emily (@pctterdiaries) July 14, 2019

Her har en lang række kreative folk forsøgt sit bedste for at være humoristiske på Johanssons bekostning ved at dele sjove kommentarer og såkaldte 'memes'.

'Johansson burde få lov til at spille et træ. Træer er for det meste ikke en undertrykket minoritet. De har heller ikke et stort ønske om at bryde i gennem i skuespillerindustrien,' skriver forfatter Juno Dawsen for eksempel.

På Twitter foreslår en bruger, at actionfilmen 'Speed' fra 1994 burde blive genindspillet, så Scarlett Johansson kunne få rollen som bus.

Herunder kan du se flere af de memes, der florerer med Scarlett Johansson i øjeblikket.

No-one can know how much it hurt Scarlett Johansson to miss out on this role of a lifetime. pic.twitter.com/m7o1JrjA2V — Martin Smith (@TransmitHim) July 15, 2019

Scarlett Johansson looks great in the upcoming POCAHONTAS remake pic.twitter.com/VjfanxrmB9 — Tom Zohar (@TomZohar) July 14, 2019

Scarlett Johansson really is the most versatile tree performer in Hollywood. pic.twitter.com/9HmdJgZl6M — Doug Jamieson (@itsdougjam) July 13, 2019