I aftes kunne man i X Factor høre på Thomas Blachmans stemme, at han ikke har været helt på toppen, men det har ikke holdt niveauet nede for den bramfrie X Factor dommer.

Hej Thomas, er du forkølet?

»Ja, jeg er ret forkølet«.

Har du været forkølet hele ugen?

»Ja, hele mit hoved er helt fyldt og sådan noget«.

Hvordan har du det nu?

»Jeg kan godt lide at være syg, det er en ny tilstand«.

Hvad betyder det?

»Det er sådan en isoleret tilstand inde i dit eget hoved, men det er ikke det værste sted at være«.

Men på trods af sygdommen, synes han, at aftenen forløb rigtig godt - også på trods af de fejl, som skete i løbet af aftenen.

»Det er ligemeget, det er en del af det. Jeg synes, det er smukt,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes det var en god aften. Jeg har det ligesom, hvis jeg havde været inde og spille en koncert med et orkester. Det var fedt, en form for glæde«.

Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest

På trods af, at aftenen, ifølge Blachman, var en succes, så var der nogle episoder, hvor man kunne spørge sig selv: 'hvad skete der lige der?'

Da der skulle stemmes om, hvem der skulle ryge ud, rejste Blachman sig fra sin plads for at gå på scenen og give et kys til den røg ud, men blev stoppet af Sofie Linde.

»Jeg ved ikke, hvad der skete med det kys, det må du spørge en anden om, spørg Cæsar om det. Jeg har ikke noget imod at blive sat på plads af Sofie, det har jeg ikke noget imod,« siger Thomas Blachman, da han bliver spurgt om den akavede situation med 'dødskysset'.

Heldigvis for Thomas Blachman gik alle hans sangere videre til næste live-show og kan ses næste fredag, når X Factor igen ruller over skærmen.