Kendissen Saszeline Dreyer er en af beboerne i Rungsted, og hun bor tæt på stedet, hvor lørdag aftens skyderier fandt sted.

»Jeg kom kørende dér i går, og lige to minutter efter har skyderierne fundet sted,« fortæller hun søndag til B.T.

Saszeline Dreyer bor ikke langt fra stedet, hvor forbrydelsen fandt sted.

Hun fortæller, at hun har haft fokus på at få snakket med sin søn efterfølgende.

Saszeline Dreyer Foto: Erik Refner Vis mere Saszeline Dreyer Foto: Erik Refner

Familien hørte ikke skuddene eller så noget til, hvad der skete, men de blev opmærksomme på, at noget var galt, da de hørte adskillige sirener, og en helikopter hang i luften over den nordsjællandske by.

»Jeg er rystet,« siger Saszeline Dreyer, som tydeligt er mærket af oplevelsen.

Hun fortæller, at hun har boet sammen med sin familie i Rungsted i godt og vel seks år, og at de er glade for at bo der.

»Det er jo mest et meget fredeligt sted at bo.«

Venner og bekendte skrev

Efter episoden fornemmede hun også, at den var hel gal, da venner skrev og spurgte, om hun havde det godt. Siden har hun fulgt med i medierne for at finde ud af, hvad det var der skete ikke så langt fra deres hjem.

»Det er jo en lille by, så det er klart, at det er noget, der bliver talt om, når min søn kommer tilbage i skolen,« siger hun og fortæller, at det derfor også er vigtigt at få det talt igennem med ham.

Grunden til at oplevelsen var ekstra ubehagelig for familien var, fordi de var igennem en anden meget rystende oplevelse på en familietur til Disneyland, hvor der opstod en terrorskræk på baggrund af et kæmpebrag, som fik folk til at gå i panik.

Saszeline Dreyers sønner har været mærket efter oplevelsen, og hun tog kontakt til en børnepsykolog efter Disneyland for at sikre sig, de havde det ok.

Familien håber nu, der kommer en lidt roligere tid.

»Jeg har forklaret over for mine drenge, at sådan nogle ting sker, og at vi aldrig kan vide, hvor de sker. Derfor skal man, selvfølgelig uden frygt, men med ansvarlighed, altid passe på, hvorend man befinder sig,« siger hun og uddyber:

»Det er utroligt vigtigt, at vi får talt om ting, vi tænker og føler indeni efter sådan en oplevelse, så det ikke hober sig op og udvikler sig til angst eller post traumatisk stress.«

Saszeline Dreyer har to sønner, Dexter og Sean.