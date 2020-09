Det var en fejl, da den tidligere S.O.A.P.-sangerinde Saszeline Dreyer opfordrede til ikke at benytte mundbind.

I hvert fald hvis man tog et kig på adskillige Twitter-kontoer, hvor kritikken nærmest haglede ned over sangerinden.

Og nu er Saszeline Dreyer hoppet over på kritikernes side.

På sin Facebook indrømmer hun nu, at opfordringen mod mundbind var en fejl.

'Jeg anerkender, at jeg har opfordret til, at man ikke går med mundbind, som ellers er sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det skulle jeg nok ikke have gjort. Der er en hårfin balance mellem at opfordre til debat og opfordre til en bestemt adfærd,' skriver hun på Facebook.

I sidste uge satte Saszeline Dreyer sig for at 'teste offentlig transport uden mundbind' for at sætte fokus på, at hun mener, at regeringens lovkrav om mundbind er noget pjat.

I den forbindelse talte B.T. med Saszeline Dreyer, hvor hun satte ord på, hvorfor hun opfordrede til at boykotte mundbind.

»Jeg gjorde det, fordi jeg synes, at reglen ikke giver mening,« sagde Saszeline Dreyer.

Kan vi få indstillet Saseline til Noble Prize price? pic.twitter.com/M2eptP8rdg — Sara Haile (@SaraHailedk) September 7, 2020

»Der er flere og flere læger, der råber op om, at det ikke har nogen effekt at gå med mundbind, og hvis man kigger på tallene, kan man se, at der har været en kæmpe stigning af smittede, siden vores sundhedsminister sagde, vi skulle gå med det.«

Det endte i en regulær shitstorm, hvor hun blandt andet blev kaldt en 'fullblown idiot' og 'løgner'.

Samtidig fik Saszeline Dreyer lukket sin Instagram. Årsagen fra det sociale medie var her, at 'uafhængige faktatjekkere har vurderet, at der er tale om falske oplysninger'.

Og det er alt det, som Saszeline Dreyer tilsyneladende har taget til sig.

'Fremover vil jeg undlade at opfordre til en bestemt adfærd. Jeg vil dog insistere på, at vi skal have en åben og kritisk debat i Danmark,' skriver hun videre i sit opslag.

Saszeline Dreyer oplyser, at hun ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen. Hun henviser i stedet til sit Facebook-opslag.

Tidligere torsdag medvirkede Saszeline Dreyer i B.T.s podcast 'Q&CO', hvor hun over for Martin Ruby, politisk chef Facebook i Norden, debatterede grænserne for opslag og kritiske ytringer på sociale medier.

Den debat kan du høre HER. Debatten starter 45 minutter inde i podcasten.