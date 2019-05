36-årige Saszeline er ikke længere sammen med entreprenøren Michael Dreyer.

Den tidligere S.O.A.P.-stjerne og Michael Dreyer gik fra hinanden tilbage i februar, men det er først nu, at bruddet er blevet offentliggjort.

»Jeg er single. Jeg rykkede ind i mit eget hus i januar, så jeg har lige skullet lande. Vi har lige skullet finde ud af, hvordan det hele skulle være, fordi vi har et barn. Men alting er godt, og vi får det til at lykkes,« fortæller Saszeline til SE og HØR ved ELLE Style Awards fredag.

Saszeline og Michael Dreyer har været sammen siden 2013 med en pause i 2016, hvor de kortvarigt gik fra hinanden.

Sammen har de sønnen Dexter, der blev født i februar 2015.

Saszeline har også sønnen Sean på 11 år, som hun har sammen med tennisspilleren Frederik Fetterlein.

I 2017 flyttede Saszeline Dreyer til Barcelona med sine to sønner, og efterlod den daværende kæreste Michael Dreyer tilbage i Danmark.

Men afstanden til børnenes fædre blev for stor, og i 2018 valgte hun derfor at afbryde det spanske eventyr og flytte tilbage til Danmark igen.

Grunden til hun flyttede til Spanien til at begynde med var, at sønnen Sean har et stort fodboldtalent, som skulle plejes på fodboldskolen FCBEscola i Barcelona.

Senere har han trænet hos fodboldakademiet Cornelia.

Saszeline har på sin blog fortalt, at der også har været stor interesse i Sean fra dansk side, hvor blandt andre FC Nordsjælland har været interesseret i den kun 11-årige fodboldspiller.

Saszeline er oprindeligt fra Næstved, og skiftede i 2016 navn fra Saseline Sørensen til Saszeline Emanuelle Dreyer efter et besøg hos en numerolog.