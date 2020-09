Saszeline Dreyer – tidligere Saseline Sørensen – har fået ekstraordinær meget kritisk opmærksomhed på sociale medier den seneste tid.

Det skyldes, at den 38-årige influencer og tidligere S.O.A.P-sangerinde har delt en lang række kontroversielle corona-teorier, som afviger opsigtsvækkende meget fra regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger.

Nu ser det dog ud til, at Saszeline Dreyers omstridte holdninger ikke længere vil nå lige så langt ud som hidtil.

Facebook og Instagram er nemlig begyndt at blokere flere af hendes videoer og billeder med corona-informationer med meldingen om, at 'uafhængige faktatjekkere har vurderet, at der er tale om falske oplysninger'.

Hvis man ser Saszeline Dreyers stories i gennem på hendes profil, er der adskillige eksempler på opslag, som ikke er nået gennem troværdighedsnåleøjet på det sociale medie.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til blokeringen af Saszeline Dreyer, men hun har ikke ønsket at medvirke i et interview, da hun mener, at 'det er ligegyldigt, og at vi bør skrive om mere faktuelle ting'.

Så sent som fredag fortalte hun i P1-programmet Shitstorm, at hun ikke nødvendigvis selv tror på alle de 'sundhedsteorier', som flere har beskrevet som konspirationsteorier.

Teorier, som blandt andet lyder, at læger bliver presset til at skrive covid-19 som dødsårsag for at skabe frygt i samfundet, men som Saszeline Dreyer altså kun har delt for at få opmærksomhed.

Saszeline Dreyer blev særlig lagt mærke til, da hun på Instagram tog en tur med bussen uden mundbind og opfordrede andre til at gøre det samme. Foto: Arkiv Vis mere Saszeline Dreyer blev særlig lagt mærke til, da hun på Instagram tog en tur med bussen uden mundbind og opfordrede andre til at gøre det samme. Foto: Arkiv

»Jeg delte en masse på mine SoMe-kanaler. Noget kontroversielt og noget, der gik mod strømmen, der var også konspirationer. Ja, det var der. Men det fik folk op af stolene, det fik dem til at lytte med, og det fik medierne til at skrive og sende en masse trafik min vej,« sagde Saszeline Dreyer i programmet.

Her kom hun dog ikke ind på, hvilke af hendes delte teorier, hun ikke selv tror på.

Men hun understregede, at hun nu er færdig med at dele ting for opmærksomhedens skyld, og at hun fremover kun vil dele ting, hun selv tror på og kan stå inde for.

Det er dog tydeligvis stadig teorier, som uafhængige faktatjekkere ikke kan stå inde for ifølge Facebook og Instagram, da adskillige af Saszeline Dreyers stories henover weekenden altså som nævnt er blevet blokeret.