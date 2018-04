Sasha Klæstrup var træt af at stå i sin søster, Nikita Klæstrups, skygge.

Når TV3-programmet ‘Divaer i junglen’ atter løber over skærmen efter fem års pause, bliver det med Sasha Klæstrup som én af divaerne. Sasha er nok mest kendt for, at hun er Nikita Klæstrups søster, og det var blandt andet dét, der var årsag til, at hun sagde ja til at medvirke i programmet.

»Jeg synes, at det kunne være spændende at prøve og opleve noget andet. Så synes jeg også, at det kunne være lidt rart at træde lidt ud af min søsters skygge, som jeg jo står ret meget i. Så derfor valgte jeg at være med,« fortæller hun.

Til dagligt studerer Sasha enkeltfag, for hun har svært ved at finde en uddannelse, hun virkelig brænder for. Derudover er hun mor til to, og børnene er det vigtigste for hende.

»Det jeg allerhelst vil, det er at være hjemmegående husmor. Mange er sådan: “Ej, hvor gammeldags”, men jeg kan bare godt lide at lave mad og være sammen med mine børn. Jeg vil gerne hente mine børn tidligt eller lade dem være hjemme og rigtig kunne gå at hygge med dem,« fortæller hun.

Du kan se Sasha kæmpe sig igennem Jakob Kjeldbjergs udfordringer i ‘Divaer i junglen’ hver mandag klokken 20.00 på TV3.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.