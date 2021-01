Sasha Klæstrup har født sin tredje pige.

Sasha Klæstrup, der blandt andet er kendt for reality-programmet ‘Divaer i junglen’ og som søster til Nikita Klæstrup, har natten til mandag født sit tredje barn.

'I nat 3.15 kom Nora til verden. 3210 og 49 lang. Elsker dig uendeligt', skriver Sasha i en story på Instagram.

Sasha har fået datteren Nora med manden Montaser Bel-Lah Zaghmout.

Da parret offentliggjorde graviditeten tilbage i juli, fortalte de til Realityportalen, at graviditeten ikke var planlagt, men at corona gav dem et skub på vejen.

Dengang kendte parret ikke kønnet, men Sasha, der har to piger i forvejen, havde et ønske om at få en dreng.

»Altså jeg bliver glad ligemeget hvad, men det kunne være lækkert med en dreng,« fortalte Sasha dengang til Realityportalen, men Sasha må igen frem med kjolerne.

For Montaser Bel-Lah Zaghmout er det hans første barn.

'Baba elsker dig over alt på jorden min prinsesse', skriver Montaser på Facebook.

Hvor Sasha har fået sit tredje barn, så ønsker søster Nikita Klæstrup ikke at få børn.

'Jeg vil ikke have børn. Og jeg vil virkelig ikke have samtalen om børn. Lige nu vil jeg bare gerne åbne op for samtalen på andres vegne og så aldrig nogensinde blive spurgt “Hvornår skal dig og Casper så have børn? igen,' fortæller Nikita i et tidligere opslag på Instagram.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk​