En kontrovers udspiller sig lige nu på de sociale medier, hvor Saseline Dreyer og Ditte Okman er stærkt uenige.

Influenceren og radioværten er kommet op at toppes på grund af et opslag, som Ditte Okman skrev.

'Hvad er meningen med at lægge noget ud på de sociale medier, hvis det eneste formål er at hive nogen ned?' spørger Saseline Dreyer, som er kendt som sanger og beskæftiger som influencer.

Ifølge Ditte Okman var det dog aldrig noget negativt, som hendes opslag handlede om.

'Jeg syntes, det var mega sjovt, at jeg i mit Facebook-feed kun stødte på Saseline vise det ene produkt efter det andet. Jeg følte mig nærmest henført til en slags amerikansk tv-shop i 1950'erne, hvor den samme person viser ting og sager med stor indlevelse,' skriver Okman i et svar til B.T. om det opslag, som 'Soap'-sangerinden har fundet stødende.

'Måske skal hun læse opslaget – og slappe lidt af. For det handler om, at alle hendes kampagner falder oven i hinanden, om det er for børnetestamente eller et eller andet pulver, du skal drysse hen over din mad for at få flot hud,' skriver hun videre.

Saseline Dreyer siger dog, at negativitet avler negativitet, og hun forklarer, at de sager, som hun vælger at reklamere for, er nøje udvalgt.

»Jeg og mange andre influencere får tilbudt en masse forskellige ting, men jeg siger kun 'ja tak' til de ting, som giver mening for mig, og som jeg ville bruge i min hverdag.«

Ditte Okman er journalist og radiovært på Radio24syv. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ditte Okman er journalist og radiovært på Radio24syv. Foto: Thomas Lekfeldt

På sin Instagram-profil forklarer hun, at 'børnetestamentet' er et eksempel på noget, som hun netop brænder for og synes, er en vigtig sag.

Desuden bliver hun ikke betalt for det arbejde, hun laver for dem.

»Jeg er passioneret omkring mit arbejde, og jeg sætter mig ind i tingene. Jeg synes, der er en tendens til, at man fremstiller influencere som nogen, der bare får alt foræret, men jeg knokler.«

Ditte Okman mener dog, at influenceren burde kunne se det morsomme i det, hun har skrevet.

'Det er da et morsomt tilfælde – og jeg gider altså ikke hoppe på 'det er synd for'-vognen. Vel er det da ej! Hun kunne måske selv grine lidt ad, at kampagnerne kører samtidig. Hvis man altså har lidt selvironi. For min skyld kan Saseline reklamere for alt det, hun vil. Arbejde er arbejde.'

'Jeg begriber bare slet ikke, hvorfor hun bliver så sur over det her ret uskyldige opslag. Men jeg må have ramt noget større, der ikke lige var til at se. Ellers skal hun nok læse det igen,' skriver hun.

'På en måde ret imponerende først at lege helgen for derefter at sprede andres hate. Det er sgu da lidt af en genistreg. Point for det!' skriver Okman om Saselines engagement i sagen.

Hun sætter også spørgsmålstegn ved, om det kan påvirke Saselines karriere:

'Spørgsmålet er bare, om hendes kunder på et tidspunkt bliver lidt trætte af den negative opmærksomhed, hun tilsyneladende har brug for at holde liv i. Dels kan det komme tilbage på dem, men endnu ærgerligere er det, hvis de føler deres navn devalueret, fordi det går op for dem, at de ligger oven i måske fire andre kampagner. Endda på samme platform.'

'Men det tænker influenceren eller hendes manager, hvis hun har sådan en, åbenbart ikke på.'

Saseline Dreyer forklarer dog, at hun har mange interesserede på grund af det talerør, som hun har til den store følgerskare, hun har på Instgram. Hun skal blandt andet i gang med en ny kampagne for Miljøstyrelsen, fortæller hun.

'Jeg forstår bare ikke, at hun lægger sådan noget ud, hvis hun ikke kender noget til det. Jeg forstår godt, at hun forsøger at lave noget sjovt, men jeg føler tonen mere går på at 'lashe' ud imod andre kvinder,' siger Saseline Dreyer til gengæld.