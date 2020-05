Saseline Sørensen blev i 9. klasse sat til at skære i en halv gris på et slagteri i Aarhus – en oplevelse, som har medvirket til, at hun de seneste 20 år har levet som vegetar. Hun tror dog på et liv i balance og er på ingen måde fanatisk omkring sin livsstil.

Hvordan holder du dig i form fysisk?

»Jeg træner tre-fire gange om ugen á en time og veksler imellem at træne med min personlige træner, Marie Louise Cramer, som er indehaver af Cramerstudie, og reformertræning hos Energii.«

»Det er vigtigt for mig, at jeg har en at grine med til træning, og at træningen bliver gjort til noget sjovt og ikke bare noget, som skal overstås. Og så elsker jeg at blive udfordret, for det rykker mig og mine præstationer både i træningen men også med mig selv.«

»For sundhed for mig er også det mentale. Meditation og at mærke mig selv er vigtigt. Derfor tager jeg blandt andet på flere retreats om året, hvor jeg får arbejdet med mit indre.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Jeg har altid levet forholdsvis sundt, synes jeg. Jeg har levet som vegetar i 20 år og de seneste seks måneder som veganer.«

»I 9. klasse var jeg ikke til stede til at vælge erhvervspraktiksted, fordi jeg var i studiet og indspille en SOAP-plade. Jeg endte derfor på et slagteri i Aarhus, hvor jeg skulle partere og sortere kød. En meget tidlig morgen fik jeg tildelt en sav og en halv gris, som jeg så skulle lære at skære i.«

»Puha, det er en oplevelse, jeg aldrig glemmer, og klart det traume, som resulterede i, at jeg stoppede med at spise kød. Men selv om jeg nu har spist vegansk i en periode, er jeg ikke fanatisk og kan sagtens spise en kage med æg i, hvis jeg får lyst til det. Det, tror jeg, er den sundeste måde at leve på.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Ingen. Jeg tror på, at min søde tand og min store kærlighed til chokolade og kager skal have lov til at være der. For det er ikke hver dag, jeg hopper i. Jeg gør det, når jeg føler for det, og det har jeg en meget god balance med. Noget af det værste for mig er, når noget bliver for fanatisk. Når nogen prædiker mere end bare at sørge for at gøre noget godt i livet for dem selv.«​

Sundhedsanbefaling?

»Dyrk sex! Det er den bedste måde at mærke kroppen på og få brændt en masse kalorier af, ha ha. Det er gratis og pissedejligt. Det er det, man kan kalde en win/win!«