Solhungrende danskere, som er draget på charterferie, får lige nu lidt mere for pengene, end de har lyst til.

SAS-krisen betyder at hundredvis af danskere er 'fanget' på eksotiske destinationer.

Og i blandt dem er såmænd komikeren Mick Øgendahl og hans kone, som lige nu er på Kreta.

Det fortæller den 49-årige komikers kone, Marlene, til Folketidende.

Situationen bliver dog taget ganske roligt.

»Der er ikke noget at gøre ved det. Man må bare vente at se,« siger hun

Hun fortæller samtidig, at de mandag eftermiddag endnu ikke havde hørt noget om, hvornår de kunne forvente at komme hjem.

Charterkrisen er opstået, efter SAS' piloter droppede en aftale om at flyve gæsterne hjem.

Det skyldes, at SAS ikke har overholdt en ellers indgået aftale, siger Dansk Metal i en pressemeddelelse søndag.

Ifølge aftalen havde SAS fået dispensation til – midt i den aktuelle pilotstrejke – at gennemføre et begrænset antal flyvninger for at få chartergæster hjem fra ferie, hvis de ikke havde andre måder at komme hjem på.

Men ifølge Dansk Metal blev der sat flyvninger op til destinationer, hvorfra det er muligt at finde alternative ruter hjem – heriblandt Kreta – og så blev alle flyvninger indstillet igen.