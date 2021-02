1,8 millioner kroner.

Det er, hvad Sarah Zobel har tjent på at sælge sit rækkehus i Nyboder.

Det skriver Se og Hør, som desuden kan berette, at rækkehuset er blevet solgt for 10,6 millioner kroner.

Den 47-årige psykolog, forfatter og tidligere model købte den 132 kvadratmeter store bolig for 8,8 millioner kroner for halvandet år siden.

Men boliggevinsten på 1,8 millioner kroner svarer det til, at Sarah Zobel har fået en skattefri bonus på 50.000 kroner i hver eneste af de omkring 36 måneder, hun har boet på adressen.

Hun havde egentlig sat den til salg for 11 millioner kroner, men måtte gå med til en rabat på 400.000 kroner – højst sandsynligt for at komme hurtigt af med den, da hun allerede har købt en villa på Standvejen i Vedbæk.

Det var også Se og Hør, der afslørede denne nyhed efter at have tjekket tingbogen.

Her fremgår det, at Sarah Zobels nye hjem i Vedbæk er 335 kvadratmeter, og at hun betalte 13.700.000 kroner for det.

Sarah Zobel delte for en uge siden et billede fra sit nye hjem, som hun overtog 1. februar.

'Nyt år. Nyt hus. Og nyt liv i nye rammer,' skrev hun til opslaget, som kan ses herunder: