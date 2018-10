Sarah Zobel gik fra popsangeren Burhan G i januar, efter at have dannet par i flere år. Og til Billed-Bladet fortæller hun, at der ikke lige umiddelbart er en ny mand i horisonten.

Det er og var smerteligt og sorgfyldt at gå fra kæresten gennem flere år, som hun har den toårige søn Dallas med.

»Jeg gik jo direkte fra ét forhold (med Alexander Kølpin, red.) over i et andet. Det vil jeg nok ikke gøre igen,« siger hun i denne uges Billed-Bladet og fortsætter:

»Der skal man lige landet på sine fødder, før man rent og autentisk kan gå ind i et nyt forhold. Så hvis du spørger om jeg skal have en ny mand lyder svaret: Ikke lige nu. Jeg skal lige trække vejret to sekunder.«

Sarah Zobel har sønnen Dallas med popstjernen Burhan G. Foto: Thomas Freitag

Den 44-årige psykolog og tidligere model fortæller, at hun hovedsageligt har Dallas boende. Hun fik Vincent på 12 år og Roberta på 17 år, da hun dannede par med Alexander Kølpin. De er hos faderen halvdelen af tiden.

11. januar delte Burhan G og Sarah Zobel begge den triste besked, om at de var gået fra hinanden.

'Det er med sorg i hjertet, at meddele jer, at vi (Burhan og jeg) går hver til sit. Som mange ved, er det en forfærdelig beslutning, at skulle træffe. Både for os og ift børn. Vi har fået dejlige Dallas, som vi elsker overalt og altid vil være fælles om. Vi håber på ro og forståelse,' skrev de begge på Instagram.

Sarah Zobel er snart aktuel med bogen 'Det gør ondt i maven, mor', som handler om forældreskab.