Bokseren og 'Vild med dans'-vinderen Sarah Mahfoud er blevet single.

I to år dannede hun par med Patrick Frantzen, men de er nu gået fra hinanden. Det skriver ugebladet Her og Nu i deres seneste nummer.

Til Ekstra Bladet forklarer den 28-årige bokser, der strøg hele vejen til tops i underholdningsprogrammet 'Vild med dans' med dansepartneren Morten Kjeldgaard for to år siden, at det ikke længere fungerede mellem dem.

»Gnisten manglende bare, og vi ville nogle forskellige ting, og så er der bedre at gå hver til sit,« siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

»Jeg bruger meget tid på at træne og arbejde, så jeg manglede nok at kunne føle mig fri. Det var som om, vi kom længere og længere væk fra hinanden, fordi vi måske ikke fik passet på dét, vi havde. Nogle gange forsvinder følelserne bare, og det var det, der skete her.«

Sarah Mahfoud med partneren Morten Kjeldgaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Sarah Mahfoud med partneren Morten Kjeldgaard. Foto: Henning Bagger

Eks-parret - der mødte hinanden første gang i 10. klasse - er dog fortsat gode venner, slår hun fast.

Dansevinderen blev sidste år professionel bokser, efter hun havde skrevet under på en kontrakt med promotor og manager Mogens Palle. Sideløbende arbejder hun som social- og sundhedshjælper.