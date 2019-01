Det gik vildt for sig, da 'Forsidefruer'-baben for nyligt var en tur i byen.

I slutningen af november kunne ‘Forsidefruer’-baben Sarah Louise fortælle, at hun var blevet single.

Det var ellers første gang, hun svævede på en lyserød sky siden bruddet med børnenes far, Michael. Desværre viste det sig, at hendes nye kærlighed havde løjet om stort set alt.

Den velskårne mor til tre er derfor nu single, og der er ingen tvivl om, at hun får mange lange blikke, når hun bevæger sig rundt i nattelivet. Det viser sig dog, at det ikke hun er mændene, der er interesseret i hende:

'Fredag aften stod den på middag og cocktails, og det var en ret besynderlig aften. Allerede inde på Cafe Victor blev jeg opsøgt af en pige, mindst 10 år yngre end mig, der ville snakke. Hun havde sin gay-ven med, og da de skulle gå, tager hun fat i mig og kysser mig ret voldsomt. Altså med tunge og det hele.'

'Jeg blev helt chokeret, hvorefter min veninde Eva begyndte at skraldgrine. Pigen ville have mit nummer og var meget frisk. Nu ved jeg ikke helt, om man MÅ sige lebbe. Jeg har absolut intet imod homoseksuelle, jeg er bare ikke selv til mit eget køn. Så tilgiv mig, hvis jeg er forkert på den med det ord,' fortæller Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

'Så gik vi videre til et andet sted, og allerede i garderoben er der en ret køn pige, der lige rører mig på numsen. Jeg troede først, det var Eva, men da jeg vender mig om, står der en død flot pige. Hun blinker lige og går ind på klubben.'

'Vi når kun lige op i baren, og så går der en tredje pige forbi, der kommer tilbage igen og vil kramme. Da hun vil give mig et kram, inden hun skulle gå, kysser hun mig lige på munden – et meget saftigt et af slagsen. Jeg havde absolut ingen hensigter om at ville have en masse opmærksomhed eller shine, jeg ville bare hygge med min veninde. Denne aften var der gang i pigerne, og jeg aner ikke hvorfor. Jeg blev overfaldet af lebber, og det var lidt sjovt.'

Sarah Louise slutter sit blogindlæg af med at skrive, at hun måske skulle prøve det med pigerne af, nu hvor hun ikke har haft held hos mændene.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk