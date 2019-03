Der er sket en stor ændring for Sarah Louise, når det kommer til sex.

Selvom Sarah Louise Christiansen er single og enlig mor til tre børn, så er der sket noget med hende over de sidste par år, og nu åbner hun op omkring, hvordan hendes forhold til sex har udviklet sig.

'I perioden, hvor jeg var gravid og tiden med amning, der forsvandt min sexlyst næsten helt, hvilket jo skulle være meget normalt, MEN det seneste års tid er der sket et eller andet med min krop. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, om det er hormonelle forandringer, men min glæde ved sex og min lyst til sex er steget ret kraftigt,' skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

'Og nej, det betyder ikke, at jeg pludselig deler ud vidt og bredt, jeg er ret nærig lige på det område, og jeg hverken dater eller ser nogen pt, men jeg kan nærmest ikke kende mig selv. Jeg synes nærmest, at det er irriterende, da det nogle gange forstyrrer mine tanker, og hvis det er sådan her mænd har det hele tiden, så forstår jeg måske mænd bedre nu end nogensinde før.'

Samtidig slår den tidligere ‘Forsidefruer’-babe dog fast, at indlægget ikke skal ses som en opfordring til at sende frække billeder til hende, hun vil bare gerne opfordre til, at man taler mere åbent om sex. Alt tyder dog på, at Sarah Louises næste fyr har nok at glæde sig til.

