»Det er ret vidunderligt det hele.«

Sådan skrev Sarah Louise Christiansen i slutningen af september i et blogindlæg, der handlede om, at hun havde fundet sig en ny kæreste. Men nu er det slut.

Tirsdag udgav forsidefruen et nyt blogindlæg.

Et blogindlæg om, at hun ikke længere danner par med manden, og at hun har været udsat for én stor løgn.

»Manden havde mere eller mindre løjet om alt. Lige fra hvor han boede, hvordan hans familie boede, han havde også løjet om sin alder, sit arbejde og mange andre ting. I bund og grund så sagde han de ting, han kunne regne ud, at jeg ville høre, så han kunne få det han ville have. Vi nåede så langt som at snakke om at flytte sammen til marts i et hus, som han så ikke engang ejede,« fremgår det af blogindlægget.

Ifølge Sarah Louise begyndte hun at fatte mistanke, da kæresten pludselig havde særdeles svært ved at fortælle, hvad han havde lavet en helt dag. Hun kunne fornemme, at han løj.

Helt tilfældigt ringede en af mandens ekskærester i samme periode og advarede Sarah Louise om kærestens bedrag.

På den måde skete det, at »mange måneders forelskelse blev fuldstændig smadret på ét døgn,« som Sarah Louise skriver i blogindlægget.

Parret nåede at være på ferie sammen i Istanbul, men billederne fra ferien er nu fjernet fra Sarah Louises Instagram-profil.

Forsidefruen er mor til tre børn, som hun fik sammen med Michael Handryciak.

De to gik fra hinanden forrige sommer.

»I har måske kunne fornemme det og set at jeg har været meget alene med ungerne. Jeg har været meget ked af det, og jeg har ikke været klar til at dele min nye status med verden. Michael og jeg har af private årsager valgt at gå hver til sit,« skrev Sarah Louise dengang.

Sarah Louise har deltaget i tv-programmet 'Forsidefruer' i flere sæsoner, men efterårets sæson blev den sidste.

I stedet afslørede hun tidligere i denne uge, at hun lige om snart tager på en foredragstur, hvor hun vil snakke om, hvordan det er at være en kvinde, der har været udsat for én eller flere krænkere i sit liv.