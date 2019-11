Sarah Louise har fået et indblik i, hvordan hendes børn ser hende, og det var lidt af en overraskelse.

Som enlig mor har Sarah Louise Christiansen sin sag for, og hun analyserer ofte sig selv og sin rolle som mor, fordi hun gerne vil gøre det bedst muligt, men som de fleste andre mødre føler hun sig af og til utilstrækkelig og tvivler på, om hun nu også gør det godt nok. Men hvis man spørger overdommerne i form af hendes børn, så ser det altså ud til, at mors indsats er mere end godkendt.

'I morges, da jeg afleverede Alma og vi var i god tid, så kunne jeg lige se, hvad de havde lavet i klassen denne uge. De har haft superhelte tema, og alle børnene havde lavet en planche over deres superhelt. Almas lærer kom hen og sagde, at hun lige måtte vise mig noget. Hun fortalte om, hvordan børnene skulle lave den der planche, og at det jo egentlig var meningen, at de skulle have lavet en superhelt af fri fantasi,' skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

'Da hun havde set Almas planche, var hun alligevel blevet lidt overrasket, for Almas superhelt var MIG! Mig – hendes mor! Da jeg så den planche, fik jeg helt våde øjne og kunne næsten ikke sige noget, fordi jeg blev så rørt! Læreren smilte bare og kunne godt se, at jeg var liiige ved at græde, og Alma stod med sine store blå øjne og understregede, at min superheltekraft var at skyde med cupcakes.'

Mit heltenavn er Hjælper

Sarah Louise var meget rørt, og den anerkendelse var mere vigtig for hende end alverdens priser og berømmelse.

'At mit barn ser sådan op til mig og jo tydeligt elsker mig så højt, gør mig meget ydmyg og taknemmelig. Mit heltenavn er Hjælper, og lige der i det sekund, så skyllede der bare en ubeskrivelig glæde og bekræftelse ind over mig, at jeg nok alligevel gør noget rigtig med de børn,' skriver Sarah Louise på bloggen.

Hun har allerede planer om at hænge Almas planche op i glas og ramme derhjemme, så hun kan blive mindet om, hvordan hendes børn ser hende.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

