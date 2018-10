Det er ikke altid nemt at skulle dele sine børn med en anden forælder.

Selvom Sarah Louise Christiansen har været alenemor i halvandet år, så har hun stadig ikke vænnet sig til at skulle dele sine børn med ekskæresten, og der er især en af børnene, hun har svært ved at undvære.

'Arthur er nu hos hans far fra torsdag til mandag, og det går rigtig godt. Han er glad begge steder, og mængden af dage passer fint til ham lige nu, hvor han er 2,5 år. Men mor…. mor synes godt nok, at det er svært. Det kommer bag på mig, at her 1,5 år efter, at jeg blev single, at jeg stadig får tåre i øjnene om morgenen, når jeg afleverer ham i vuggestuen,' skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

'Aftenen inden føler jeg mig ked af det, og jeg krammer ham måske også lidt for meget, fordi jeg ved, at i morgen skal jeg ikke se ham i 4 dage. Jeg synes også altid, at søndagene er svære. DER føler jeg mig ensom og savner dem. Og det er selvom, jeg jo faktisk nu har fået en kæreste, så føles det bare aldrig rigtig, at mine børn ikke er hos mig.'

Udover Arthur har Sarah Louise Alma på 5 og Arthur på 6, som også er hos faren i samme periode, men fordi Arthur er den mindste, er det altså noget andet med at undvære ham end med de store.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.