'Forsidefruer'-baben fik sig forleden lidt af en forskrækkelse, da hun fandt en knude i sit baghoved.

Den velkendte ‘Forsidefruer’-stjerne Sarah Louise Christiansen kunne i sidste uge glædeligt fortælle, at familien var blevet udvidet, da de havde fået en hund, Cookie.

Desværre har den første uge med Cookie i familien ikke kun været fyldt med glædesøjeblikke. Tidligere på ugen fik Sarah Louise sig nemlig lidt af at chok, da hun pludselig mærkede en knude i sit eget baghoved, som bestemt ikke burde være der:

'Da jeg sad i sofaen igår aftes og lige ville læne hovedet tilbage, var det som om, jeg lagde hovedet på en kugle, så jeg mærkede efter og der var der en kugle på størrelse med en nød på mit baghoved helt ved kanten af kraniet,' fortæller hun.

'Jeg blev ved med at sidde og mærke af forundring, og den er hel hård og kan ikke flyttes på, og så kom forskrækkelsen som en hammer, og alle de værste tanker gik gennem mit hoved. Er det måske kræft? Jeg begyndte med det samme at græde, fordi tanken om kræft og muligheden for at miste livet hos mine børn var fuldstændig ubærlig,' fortæller en bekymret Sarah Louise på sin blog.

'Jeg ringede med det samme til min veninde, som beroligede mig med, at det nok bare var en fedtknude. Derefter gik jeg på nettet og læste, at det også bare kunne være en hævet lymfekirtel. Selvom jeg føler mig en smule mere rolig efter at have researchet lidt på det, kunne jeg ikke sove i nat. Jeg lå og tænkte på det hele tiden og var ved at græde flere gange ved tanken om, at det MÅSKE alligevel var noget. Jeg krammede Arthur lidt ekstra i nat, og så skal jeg til lægen asap for at få det tjekket. Det, der bekymrer mig mest, er, at den ikke gør ondt,' fortsætter hun.

Er før blevet opereret

Knuden i baghovedet må siges at være noget af forskrækkelse for Sarah Louise, og lige nu er hun i en ubehagelig venteposition, indtil hun får snakket med lægen. ‘Forsidefruer’-stjernen erkender også, at hun muligvis er ekstra bekymret, fordi hun før har været tæt på at få kræft.

'Jeg oplevede, før jeg fik børn, at jeg var på ferie i Miami, og at jeg forinden afrejse havde fået foretaget et rutinetjek for celleforandringer, hvor jeg selvfølgelig ikke regnede med, at der var noget. Jeg modtog flere opkald fra et dansk nummer, men fordi jeg ikke kendte det, tog jeg den ikke.'

'Opkaldene blev dog ved, og til sidst tog jeg den, da jeg anede, at det var vigtigt. Det var så min læge, som fortalte, at jeg straks måtte komme hjem og få lavet et keglesnit, fordi mine celleforandringer var på sidste stadie, inden det blev til kræft, hvilket i princippet kunne ske fra dag til dag,' fortæller Sarah Louise.

'Jeg var helt rundt på gulvet og mega bange. Tre dage senere, sad jeg på et fly hjem, og dagen efter jeg landede, fik jeg så mit keglesnit. Jeg tænker ofte på, hvor heldig jeg var, for den undersøgelse var bare en indskydelse fra min side, og jeg havde iøvrigt aflyst tre tider til det på grund af rejser,' tilføjer hun.

