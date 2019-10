Meldingen fra den kendte reality-stjerne, og nu snart tidligere blogger, er klar.

'Jeg har ganske enkelt mistet lystet til at lukke folk ind.'

Sådan skriver kendissen, som har valgt at lukke sin blog, da hun mener, at det er blevet et surt arbejde at have.

'Jeg er SÅ træt af at blive vendt og drejet og dømt. Og som regel af folk som kun er ude på at skabe negativ energi. Jeg er sikker på, at lovgivningen snart bliver opdateret i forhold til spilleregler på nettet, men det er ikke lige nu og jeg har lyst til at holde mit guld for mig selv. Ja… dette bliver mit farvel til bloggen,' skriver hun i et sidste indlæg på hendes meget populære side.

Sarah Louise Christiansen er foruden sin blog kendt fra reality-programmet 'Forsidefruer,' men det valgte hun også at træde ud af.

'Jeg har aldrig været drevet af penge. Jeg har mange gange sagt nej til jobs som gav rigtig mange penge, men ikke føltes givende,' skriver hun som en af begrundelserne for de valg, hun tager.

Og det er heller ikke fordi, hun ikke er lykkedes med sin blog. Hun skriver, at hun lige er blevet nomineret til 'årets blogger', og at hun stadig er en af de 'stærkeste spillere' derude, men hun føler, at omkostningerne er blevet for store.

'At være blogger er nu blevet et utaknemmeligt job, hvor chikane og mobning på arbejdspladsen er blevet helt ok,' skriver hun videre.

Hun forklarer, at man skal lægge ører til meget, når man har en blog. Hun er træt af folk, der siger, det ikke er et rigtigt arbejde at blogge.

Desuden skriver den tidligere model om den udvikling, der har været, når man lever af at dele ud af sit liv og erfaringer på nettet. I starten var det en kreativ proces, og Christiansen har oplevet at være en af de største på markedet, men der kom flere og flere bloggere til, og Instagram blev en kæmpe magtfaktor.

En af de senere konflikter hun har haft med folks kritik var da folk bemærkede, at Sarah Louise Christiansen var ude og rejse med sine tre børn udenfor skoleferierne. Her gik hun flere gange i rette med de anklager, som folk rettede imod hende.

Og nu trækker hun altså stikket og siger venligt farvel og tak til dem, der har fulgt med, selvom hun skriver, der går lidt tid, inden bloggen lukker helt ned.