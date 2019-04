Selvom han snart fylder tre år, er Sarah Louise begyndt at amme sin søn igen.

Inden længe er babytiden slut hjemme hos Sarah Louise Christiansen, når sønnen Arthur fylder tre år til juni, men det betyder ikke, at amningen er lagt på hylden. Faktisk er Sarah Louise begyndt at amme sin søn igen, selvom hun egentlig var stoppet med at amme.

På sin blog åbner 'Forsidefruer'-baben op omkring det meget ømtålelige emne, som hun indrømmer, at hun føler skam omkring – nemlig amning af en dreng på snart tre.

'Inden for de seneste par måneder har der været flere og flere situationer, hvor han igen er begyndt at søge mit bryst. Jeg tænker ikke så meget over det, fordi det virker så naturligt. Mit barn søger trøst hos mig, og vi har en helt speciel connection, når han ammer. Og lige for tiden er det faktisk næsten en daglig ting, når han kommer hjem fra vuggestue, så kravler han helt ind til mig og vil gerne ammes. Det er ikke noget, der tager lang tid. Han ligger der og ammer i cirka 10 minutter, imens jeg nusser ham, og vi kigger hinanden i øjnene,' skriver Sarah Louise på bloggen og fortsætter:

'Jeg synes slet ikke, at det føles mærkeligt eller forkert, når jeg ammer min næsten treårige dreng. Det, jeg synes, der føles mærkeligt, det er den skam, jeg føler i forhold til at dele det her med omverdenen. For jeg ved, at der er mange derude, som vil se ned på, at jeg er så frisindet omkring dette emne.'

Der kommer ikke noget mælk ud

Sarah Louise mener, at der i samfundet ligger en holdning om, at bryster er noget seksuelt, og at det derfor er forkert at amme et barn, der snart bliver tre år, og det er hun slet ikke enig i. Men hun er også bevidst om, at det i hvert fald ikke er for næringens skyld, at hun ammer sin søn.

'Mine tanker har konfliktet en del, da jeg jo godt ved, at der nok ikke rigtig kommer noget ud af mine bryster, selvom Arthur siger, der gør, når jeg ammer ham, men jeg kan mærke, at han har brug for det i forhold til at føle nærhed. Han er jo ikke så gammel, og jeg regner med, at det er bare en lille fase, som han snart er ude af igen, men jeg har intet sted i min krop lyst til at afvise ham, når han jo nu fortæller mig, at det er det, han har brug for,' skriver Sarah Louise på bloggen og fortsætter:

'Jeg kunne sikkert godt bare afvise ham og vise ham en anden måde at finde den samme tryghed på, for eksempel ved at bare sidde og kramme med ham. Men hvorfor skulle jeg det. Jeg ved jo, at dette kun er en fase, og hvis det er det, der gør ham glad, så har jeg ikke noget imod det. Han prøvede dog forleden at komme til mit bryst, da vi sad i et offentligt rum, og der måtte jeg afvise ham, fordi jeg var bange for, hvad folk ville tænke, hvis jeg sad der med en dreng på næsten tre år og ammede ham.'

Sarah Louise er ikke stolt af, at hun skammede sig over amningen, fordi de var i et offentligt rum, og selvom hun var meget i tvivl om, om hun skulle åbne op for den del af hendes liv på bloggen, så besluttede hun sig for at gøre det for at komme af med det tabu, hun mener, der er omkring det.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk