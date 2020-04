Sarah Louise Christiansen afslører på sin Instagram-profil, at hun i denne uge har fået lavet ikke én, men hele seks operationer på en gang.

Noget man kan se, kendissen frygter en del, hvis man følger hende på det sociale medie.

»Jeg er mega nervøs. Og til dem, der ikke ved, hvad jeg skal have lavet; jeg skal have lavet en stor mommy-makeover,« lyder det fra kendissen i en videosekvens på hendes profil.

Sarah Louise Christiansen skulle på en gang opereres for navlebrok, have syet sine mavemuskler sammen, have skiftet sine implantater, have løftet sine bryster, fjernet løs hud fra maven og rettet kejsersnit-ar.

Desuden fik Christiansen også omrokeret fedt ned på sin numse, lyder det fra hende.

Hun fortæller om, hvordan hun har det både før og efter operationen på sin 'story' på det sociale medie.

Efter operationen oplyser hun, at hun ikke er plaget af smerter og hurtigt var oppe og gå, da hun vågnede fra narkosen.

Hun fortalte dog, at af en eller anden mærkelig grund har hun ondt i sine hæle.

I sine opslag fortæller hun desuden, at hun er meget glad for den klinik og den kirurg, som opererede hende.

En klinik, som hun dog også har et eller andet form for betalt samarbejde med, kan man se i hendes vidoer.

Foruden at man hører, hvordan den 38-årige stjerne har det fysisk, så kommer hendes følgere også helt med ind i maskinrummet. For i rækken af videoer er der nemlig også et blodigt klip, hvor man ser kendissens mave skåret op og mavemusklerne blive syet sammen.

Sarah Louise Christiansen er foruden sin rolle som kendis og realitystjerne også mor til de tre børn Alma, Athur og Albert, som hun alle tre har fået ved kejsersnit.