Den 37-årige blogger Sarah Louise Christiansen har med egne ord mødt en mand, der har slået benene væk under hende.

Det fortæller hun i en såkaldt story på Instagram, hvor en nysgerrig følger har spurgt ind til hendes kærlighedsliv.

Følgeren havde nemlig forleden bemærket, at der var én, der holdt Sarah Louise Christiansen i hånden. Men følgerens mindedes også, at bloggeren for nylig var blevet single.

Så hvem er manden, vil følgeren vide. Og svaret, ja, det er vagt. For bloggeren er endnu ikke helt klar på at dele for mange detaljer om sin nye flamme.

'Nu opdaterer jeg jo ikke Instagram med ALT, der foregår i mit liv og heller aldrig på bestemte tidspunkter,' skriver hun.

Hun forklarer videre, at hun sidste år havde et forhold til en mand, men at dette ikke udviklede sig i den mere romantiske retning. I stedet blev de venner og er det stadig i dag.

'Men kort efter vores brud mødte jeg en, der fuldstændig slog benene væk under mig. Jeg havde slet ikke set den komme og havde faktisk regnet med at skulle være alene i noget tid,' skriver hun i sin story.

Hun understreger, at hun for nuværende ønsker at holde forholdet privat, men at manden er en stor del af hendes liv, hvilket da også gør det svært for hende ikke at nævne ham.

'Jeg er meget glad, og jeg håber, vi kan få lov til bare at være i det uden for megen larm og postyr.'

Til B.T. fortæller Sarah Louise Christiansen, at hun lige nu ikke har yderligere kommentarer om forholdet, og at hun i øvrigt er meget afkræftet efter for nylig at have været under kniven.

I opslaget nævner bloggeren ingen navne, men hun har tidligere til Realityportalen fortalt, at hun var gået fra forretningsmanden Jacques Møller, som hun havde kendt i seks år.

Ligesom Sarah Louise Christensen, der fra 'Forsidefruer' har erfaring med at begå sig foran et kamera, har Jacques Møller også optrådt på tv. Han har nemlig medvirket i 'Liebhaverne' og 'Kræsne købere'.