Det er næppe gået manges næser forbi, at der er en ny omgang 'Sex and the City' på vej.

Det betyder, at seriens hovedperson, Sarah Jessica Parker, kommer tilbage på skærmen i rollen som Carrie Bradshaw.

Det betyder dog også, at skuespillerinden har fået 17 år mere på bagen, siden serien oprindeligt kørte.

Og det er der mange, som har følt sig nødsaget til at påpege, hvilket har gjort Sarah Jessica Parker godt rasende.

Det fortæller hun i et interview med Vogue i forbindelse med, at hun er på forsiden af deres december-udgave.

»Der er så meget kvindehader-snak, man aldrig ville høre om en mand,« siger hun og fremhæver et eksempel, hvor hun fik taget et billede sammen med sin ven, talkshowværten Andy Cohen.

Billedet, som kan ses her, gik viralt, fordi den 56-årige skuespillerinde fremviste hår med grå stænk hist og pist.

»Grå hår, grå hår, grå hår. Har hun gråt hår? Jeg sidder sammen med Andy Cohen, der er helt gråhåret, og han ser fremragende ud. Hvorfor er det okay for ham? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer folk!,« raser hun i interviewet med Vogue.

Arkivfoto af Sarah Jessica Parker med sine 'Sex and the City-kollegaer, Kristin Davis, Kim Cattrall og Cynthia Nixon. Foto: DANIEL DEME Vis mere Arkivfoto af Sarah Jessica Parker med sine 'Sex and the City-kollegaer, Kristin Davis, Kim Cattrall og Cynthia Nixon. Foto: DANIEL DEME

»Især jer på sociale medier. Alle har noget, de vil sige. Enten har man for mange rynker, eller også har man for få,« fortsætter hun.

I interviewet opfordrer Sarah Jessica Parker endvidere folk til at tage mere hensyn, når de kommenterer folks udseende.

»Det føles næsten som om, at folk ikke vil have, at vi har det okay med, hvem vi er. Det er som om, at de nyder, at vi har det svært med at være, som vi er – og det gælder, uanset om man vælger at lade sig ælde naturligt og ikke se perfekt ud, eller om man gør noget, der får en til at få det bedre.«

»Jeg ved, hvordan jeg ser ud. Jeg har intet valg. Hvad skal jeg gøre ved det?! Stoppe med at blive ældre? Forsvinde?,« fortsætter hun.



'Sex and the City'-efterfølgeren, som har fået navnet 'And Just Like That', får premiere til december.