Der er en grund til, at der fra Sarah Jessica Parkers side har været total tavshed i flere dage.

»Det har været ubærligt. Nogle gange er stilhed et statement i sig selv. På byrden, på den ekstreme smerte,« lyder det nu fra skuespilleren.

Med nogle dage forsinkelse reagerer hun på tabet af Willie Garson, der døde tidligere på ugen. Det gør hun et opslag på Instagram. Se det i bunden af artiklen

Sarah Jessica Parker og Willie Garson spillede i 'Sex and the City' de nære venner Carrie Bradshaw og Stanford – samme forhold havde de også uden for tv-skærmene igennem mere end 30 år.

Sarah Jessica Parker og Willie Garson har været venner i mere end 30 år. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram Vis mere Sarah Jessica Parker og Willie Garson har været venner i mere end 30 år. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram

»Jeg vil savne alt ved dig. Jeg vil genkalde mig vores sidste stunder sammen, og jeg vil genlæse enhver besked fra dine sidste dage og skrive vores sidste samtaler ned,« skriver Sarah Jessica Parker på Instagram, hvor hun også deler en lang række billeder med hende og Willie Garson.

Her bruger hun også en lang passage til at beskrive det venskab, der altså strakte sig over flere årtier, indtil en kræftsygdom afsluttede Willie Garsons liv som 57-årig.

Den et år yngre Sarah Jessica Parker skriver:

»Det var et rigtigt venskab, der gav plads til hemmeligheder, eventyr, en delt professionel familie, sandheder, koncerter, roadtrip, måltider, sene telefonopkald, en gensidig hengivenhed over at være forældre og den glæde, det giver, triumfer, skuffelser, frygt, raseri, årevis på settet og mange grin til langt ud på aftenen som både Stanford og Carrie og som Willie og Sarah Jessica.«

Her kan du se Sarah Jessica Parkers opslag på Instagram: