'Modern Family'-skuespillerens bryllup med kæresten Wells Adams er blevet udskudt

Skuespiller Sarah Hyland skulle om ganske kort tid have sagt ja til sin forlovede Wells Adams, men i et nyt interview afslører han, at bryllupsklokkerne ikke kommer til at ringe som planlagt.

Der er dog ikke tale om en krise mellem det unge par.

Bryllupsplanerne er blot blevet udskudt på grund af coronakrisen, det siger han til Access Hollywood.

Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Foto: CHRIS DELMAS

»Tanken var, at vi ville begynde at tænke på det nu her, men nu hvor alt det her sker,« siger Wells Adams og hentyder til den verdensomspændende coronapandemi.

»Hvis det kommer til at vare længe, så tror jeg, vi kunne gøre noget småt i haven. Men det kommer nok ikke til at ske,« siger han.

Den 29-årige skuespiller, som de fleste kender som Hailey fra 'serien Modern Family', blev forlovet med Wells Adams, som mest er kendt for sin deltagelse i det amerikanske realityprogram 'Bachelor in Paradise'.

Parret mødte hinanden gennem sociale medier i 2017, hvor de begyndte at sende flirtende beskeder til hinanden gennem Twitter.